https://sarabic.ae/20250115/فلسطينيو-غزة-يحتفلون-بوقف-إطلاق-النار-1096823792.html

فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار

فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف... 15.01.2025, سبوتنيك عربي

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وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي، "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".وأضاف آل ثاني، أن "العمل جار على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية، ثم سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية ثم يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 يناير، وسيتم موعد تنفيذ الاتفاق بالساعة لاحقا".وعمت الزغاريد والأفراح وصيحة "الله أكبر" في قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وشهدت شوارع مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، هتافات وإطلاق نار تعبيرا عن الابتهاج وسط فرحة الأهالي لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".وتقول النازحة من شمال غزة أم محمد عاشور لوكالة "سبوتنيك": "هي فرحة كبيرة بعد وقف الحرب، وشعور بالأمان بدأ يعود لنا، وإن شاء الله يزول الخوف، وبعد وقف إطلاق النار نستطيع النوم بدون قلق من القصف أو سماع أخبار سيئة عن الأقارب، وأتمنى العودة في أسرع وقت إلى الشجاعية ورؤية أهلي وأقاربي، فشعوري الآن لا يوصف".ويقول النازح أبو سفيان السطري لـ "سبوتنيك": "لقد قلناها منذ بدء الحرب، لن نرحل عن أرضنا، ونحن اليوم بعد وقف إطلاق النار نعود لنوكد أننا سنبقى هنا في أرضنا، وسيحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، والله أعاننا على ظروف الحرب القاسية، ونقول بعد كل التضحيات نريد حقوقنا، وفرحتنا ستكتمل عندما علينا يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، لذلك عيلنا الحذر".واستقبل الغزيون أنباء انتهاء الحرب، بالتكبيرات والهتافات، ودموع الفرح أحياناً، فيما نظم البعض مسيرات احتفالية وسط المخيمات التي تعج بآلاف النازحين، ويقول النازح سليم فتحي لوكالة "سبوتنيك": "انتصرت غزة، رغما عن الاحتلال، وخاب كل من راهن على انكسار غزة".ويترقب مئات الآلاف من النازحين العودة إلى مناطقهم المدمرة خاصة في شمال القطاع الذي بات أغلبه أطلالاً بسبب المعارك المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، وكذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.

https://sarabic.ae/20250115/بايدن-المفاوضات-بشأن-اتفاق-غزة-كانت-من-بين-الأصعب-التي-شهدتها-على-الإطلاق-1096822594.html

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