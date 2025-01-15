فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار

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إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
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لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
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محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
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الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
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استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
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https://sarabic.ae/20250115/فلسطينيو-غزة-يحتفلون-بوقف-إطلاق-النار-1096823792.html
فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار
فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
توصلت إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي، "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".وأضاف آل ثاني، أن "العمل جار على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية، ثم سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية ثم يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 يناير، وسيتم موعد تنفيذ الاتفاق بالساعة لاحقا".وعمت الزغاريد والأفراح وصيحة "الله أكبر" في قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وشهدت شوارع مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، هتافات وإطلاق نار تعبيرا عن الابتهاج وسط فرحة الأهالي لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".وتقول النازحة من شمال غزة أم محمد عاشور لوكالة "سبوتنيك": "هي فرحة كبيرة بعد وقف الحرب، وشعور بالأمان بدأ يعود لنا، وإن شاء الله يزول الخوف، وبعد وقف إطلاق النار نستطيع النوم بدون قلق من القصف أو سماع أخبار سيئة عن الأقارب، وأتمنى العودة في أسرع وقت إلى الشجاعية ورؤية أهلي وأقاربي، فشعوري الآن لا يوصف".ويقول النازح أبو سفيان السطري لـ "سبوتنيك": "لقد قلناها منذ بدء الحرب، لن نرحل عن أرضنا، ونحن اليوم بعد وقف إطلاق النار نعود لنوكد أننا سنبقى هنا في أرضنا، وسيحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، والله أعاننا على ظروف الحرب القاسية، ونقول بعد كل التضحيات نريد حقوقنا، وفرحتنا ستكتمل عندما علينا يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، لذلك عيلنا الحذر".واستقبل الغزيون أنباء انتهاء الحرب، بالتكبيرات والهتافات، ودموع الفرح أحياناً، فيما نظم البعض مسيرات احتفالية وسط المخيمات التي تعج بآلاف النازحين، ويقول النازح سليم فتحي لوكالة "سبوتنيك": "انتصرت غزة، رغما عن الاحتلال، وخاب كل من راهن على انكسار غزة".ويترقب مئات الآلاف من النازحين العودة إلى مناطقهم المدمرة خاصة في شمال القطاع الذي بات أغلبه أطلالاً بسبب المعارك المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، وكذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.
https://sarabic.ae/20250115/بايدن-المفاوضات-بشأن-اتفاق-غزة-كانت-من-بين-الأصعب-التي-شهدتها-على-الإطلاق-1096822594.html
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حصري, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
حصري, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار

21:03 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار
فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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توصلت إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصل الأطراف إلى اتفاق وقف النار عقب اجتماعات في الدوحة.
وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي، "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن غزة".
وأضاف آل ثاني، أن "العمل جار على إنهاء كافة الإجراءات التنفيذية، ثم سيتم اتخاذ الإجراءات الداخلية لدى الحكومة الإسرائيلية ثم يبدأ تنفيذ الاتفاق يوم الأحد 19 يناير، وسيتم موعد تنفيذ الاتفاق بالساعة لاحقا".
وعمت الزغاريد والأفراح وصيحة "الله أكبر" في قطاع غزة بعد التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وشهدت شوارع مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، هتافات وإطلاق نار تعبيرا عن الابتهاج وسط فرحة الأهالي لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
وتقول النازحة من شمال غزة أم محمد عاشور لوكالة "سبوتنيك": "هي فرحة كبيرة بعد وقف الحرب، وشعور بالأمان بدأ يعود لنا، وإن شاء الله يزول الخوف، وبعد وقف إطلاق النار نستطيع النوم بدون قلق من القصف أو سماع أخبار سيئة عن الأقارب، وأتمنى العودة في أسرع وقت إلى الشجاعية ورؤية أهلي وأقاربي، فشعوري الآن لا يوصف".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
بايدن: المفاوضات بشأن اتفاق غزة كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق
19:47 GMT
ويقول النازح أبو سفيان السطري لـ "سبوتنيك": "لقد قلناها منذ بدء الحرب، لن نرحل عن أرضنا، ونحن اليوم بعد وقف إطلاق النار نعود لنوكد أننا سنبقى هنا في أرضنا، وسيحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، والله أعاننا على ظروف الحرب القاسية، ونقول بعد كل التضحيات نريد حقوقنا، وفرحتنا ستكتمل عندما علينا يدخل الاتفاق حيز التنفيذ، لذلك عيلنا الحذر".
واستقبل الغزيون أنباء انتهاء الحرب، بالتكبيرات والهتافات، ودموع الفرح أحياناً، فيما نظم البعض مسيرات احتفالية وسط المخيمات التي تعج بآلاف النازحين، ويقول النازح سليم فتحي لوكالة "سبوتنيك": "انتصرت غزة، رغما عن الاحتلال، وخاب كل من راهن على انكسار غزة".
ويترقب مئات الآلاف من النازحين العودة إلى مناطقهم المدمرة خاصة في شمال القطاع الذي بات أغلبه أطلالاً بسبب المعارك المستمرة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، وجاء اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أشهر من المفاوضات المتقطعة التي توسطت فيها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، وكذلك قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير الجاري.
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