https://sarabic.ae/20250115/قطر-تعلن-التوصل-لاتفاق-بشأن-غزة-1096821254.html

قطر تعلن التوصل لاتفاق بشأن غزة

قطر تعلن التوصل لاتفاق بشأن غزة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T18:53+0000

2025-01-15T18:53+0000

2025-01-15T19:29+0000

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وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل" يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق حماس سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن مصر وقطر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشار إلى أن الاتفاق سيأتي بالسلام والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق طرفي الاتفاق، وهما "حماس" وإسرائيل، فيما ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث بين الجانبين.وأفاد وزير الخارجية القطري بأن المرحلة الأولى تشمل تبادل الأسرى والرهائن مع عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد مصدر مصري مطلع، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن مصدر مصري مطلع، أن "بيانا مشتركا بعد قليل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وبأن هذا الاتفاق سينهي معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع بجهود الوسطاء.وأوضحت مصادر للقناة أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.وأشارت المصادر إلى أن "الاتفاق يؤكد على إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك".ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصابر بوقف العدوان عليه ووضع حد للمجازر الإسرائيلية.وأفادت الحركة بأن وفدها سلَّم للوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الوفد كان برئاسة خليل الحية، حيث سلَّم كلا من مصر وقطر موافقة الحركة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ48 ألف قتيل والـ111 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.

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