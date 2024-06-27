https://sarabic.ae/20240627/تعليق-جلسة-الحكومة-الإسرائيلية-بعد-إصرار-سموتريش-على-تشريع-5-بؤر-استيطانية-في-الضفة-1090246220.html
تعليق جلسة الحكومة الإسرائيلية بعد إصرار سموتريش على تشريع 5 بؤر استيطانية في الضفة
تعليق جلسة الحكومة الإسرائيلية بعد إصرار سموتريش على تشريع 5 بؤر استيطانية في الضفة
سبوتنيك عربي
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، يوم الخميس، بعد إصرار وزير المالية بتسلئيل سمويتريش على اعتراف الحكومة... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T20:59+0000
2024-06-27T20:59+0000
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وبحسب قناة كان الإسرائيلية، طالب سموتريتش بأن تكون البؤر الاستيطانية الخمسة مقابل الدول الخمسة التي اعترفت بالدولة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.وقبل أيام أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اعترافها بالدولة الفلسطينية، وبذلك ارتفع عدد الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.إلى ذلك صادق البرلمان السلوفيني، على الاعتراف بدولة فلسطين، بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها رسميا بدولة فلسطين، أواخر الشهر الماضي، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240624/سموتريتش-سنجعل-الضفة-الغربية-جزءا-لا-يتجزأ-من-إسرائيل-1090144196.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل
تعليق جلسة الحكومة الإسرائيلية بعد إصرار سموتريش على تشريع 5 بؤر استيطانية في الضفة
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، يوم الخميس، بعد إصرار وزير المالية بتسلئيل سمويتريش على اعتراف الحكومة وشرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية.
وبحسب قناة كان الإسرائيلية، طالب سموتريتش
بأن تكون البؤر الاستيطانية الخمسة مقابل الدول الخمسة التي اعترفت بالدولة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وقبل أيام أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اعترافها بالدولة الفلسطينية، وبذلك ارتفع عدد الدول التي أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
إلى ذلك صادق البرلمان السلوفيني، على الاعتراف بدولة فلسطين
، بعدما قرر الائتلاف الحاكم المضي قدما بالتصويت ورد التماس للمعارضة بإرجائه.
وكانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا، أعلنت اعترافها رسميا بدولة فلسطين، أواخر الشهر الماضي، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.