https://sarabic.ae/20240623/سموتريتش-يؤكد-صحة-تقرير-أمريكي-بشأن-مخطط-إسرائيل-للسيطرة-على-الضفة-الغربية-لا-يحمل-أي-أسرار-1090086315.html

سموتريتش يؤكد صحة تقرير أمريكي بشأن مخطط إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية.. "لا يحمل أي أسرار"

سموتريتش يؤكد صحة تقرير أمريكي بشأن مخطط إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية.. "لا يحمل أي أسرار"

سبوتنيك عربي

أكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، أن مخطط سيطرة الحكومة الإسرائيلية على الضفة الغربية غير "سري"، كما زعم تقرير أمريكي. 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T06:00+0000

2024-06-23T06:00+0000

2024-06-23T06:01+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/13/1088982616_0:0:1837:1034_1920x0_80_0_0_be3f3e3ace125cf3f2397f8583825297.jpg

وقال عبر منصة "إكس"، إن "تحقيق الصحيفة الأمريكية، لم يكشف عن أي أسرار".وأردف أن "الجمهور الإسرائيلي تحرك بأغلبيته الساحقة بعد المذبحة التي ارتكبتها حركة "حماس" الفلسطينية، وهو يدرك جيدا أن الدولة الفلسطينية في يهودا والسامرة، من شأنها أن تعرّض وجود إسرائيل للخطر، وهو يعارض ذلك".وتابع سموتريتش: "لا شيء في ما أفعله سري، وكل شيء مطروح على الطاولة، وبسلطتي سأواصل تطوير الاستيطان في قلب إسرائيل، وتعزيز الدفاع عن كفار سابا والقدس، وسأقاتل بكل قوتي من أجل دولة إسرائيل ومواطني إسرائيل".وكشفت تقرير أمريكي، يوم الجمعة الماضية، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية.وتابع سموتريتش أن "الحكومة منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة (الضفة الغربية) بشكل لا رجعة فيه، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميا".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنها تلقت التسريب الصوتي لسموتريتش، من حدث أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قال فيه لمؤيديه إن "الهدف من المخطط هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حثّ سموتريتش، إسرائيل على ضم تلك المناطق.

https://sarabic.ae/20240604/الأمم-المتحدة-تندد-بمقتل-أعداد-هائلة-من-الفلسطينيين-في-الضفة-الغربية-منذ-7-أكتوبر-الماضي-1089501462.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي