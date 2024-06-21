https://sarabic.ae/20240621/سموتريتش-يكشف-في-تسجيل-صوتي-عن-خطة-سرية-لضم-الضفة-الغربية-إلى-إسرائيل--1090055617.html

سموتريتش يكشف في تسجيل صوتي عن "خطة سرية" لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

سموتريتش يكشف في تسجيل صوتي عن "خطة سرية" لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T18:56+0000

2024-06-21T18:56+0000

2024-06-21T18:57+0000

أخبار الضفة الغربية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_50df80dc1a07afdec81f329bc15fa885.jpg

وتابع سموتريتش أن "الحكومة منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة بشكل لا رجعة فيه، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميا".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنها تلقت التسريب الصوتي لسموتريتش من حدث أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قال فيه لمؤيديه إن "الهدف من المخطط هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حث سموتريش إسرائيل على ضم تلك المناطق. كما ذكر التقرير الأمريكي، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، وصف في التسجيل الصوتي وبإسهاب كيف خطط لنقل السلطة من الجيش إلى المدنيين، تحت سلطته في وزارة الدفاع. ويقول سموتريش: "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا”، وأضاف أنه "من أجل صرف الانتباه عن التدقيق الدولي، فقد سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء مشاركا في العملية".وتابع موضحا أنه "سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياق الدولي والقانوني، وذلك لكي لا يقولوا إننا نقوم بالضمّ هنا”.وأشار التقرير إلى أن كلمة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، استمرت نصف ساعة تقريبا، والتي كشف عنها أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حملة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20240610/لن-ننتحر-من-أجلهم-وزير-المال-الإسرائيلي-يهاجم-عائلات-المحتجزين-لدى-حماس-فيديو-1089698178.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن