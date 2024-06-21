https://sarabic.ae/20240621/سموتريتش-يكشف-في-تسجيل-صوتي-عن-خطة-سرية-لضم-الضفة-الغربية-إلى-إسرائيل--1090055617.html
سموتريتش يكشف في تسجيل صوتي عن "خطة سرية" لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
سموتريتش يكشف في تسجيل صوتي عن "خطة سرية" لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T18:56+0000
2024-06-21T18:56+0000
2024-06-21T18:57+0000
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_50df80dc1a07afdec81f329bc15fa885.jpg
وتابع سموتريتش أن "الحكومة منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة بشكل لا رجعة فيه، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميا".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنها تلقت التسريب الصوتي لسموتريتش من حدث أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قال فيه لمؤيديه إن "الهدف من المخطط هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حث سموتريش إسرائيل على ضم تلك المناطق. كما ذكر التقرير الأمريكي، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، وصف في التسجيل الصوتي وبإسهاب كيف خطط لنقل السلطة من الجيش إلى المدنيين، تحت سلطته في وزارة الدفاع. ويقول سموتريش: "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا”، وأضاف أنه "من أجل صرف الانتباه عن التدقيق الدولي، فقد سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء مشاركا في العملية".وتابع موضحا أنه "سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياق الدولي والقانوني، وذلك لكي لا يقولوا إننا نقوم بالضمّ هنا”.وأشار التقرير إلى أن كلمة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، استمرت نصف ساعة تقريبا، والتي كشف عنها أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حملة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20240610/لن-ننتحر-من-أجلهم-وزير-المال-الإسرائيلي-يهاجم-عائلات-المحتجزين-لدى-حماس-فيديو-1089698178.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_3:0:1522:1139_1920x0_80_0_0_c4ff3bf4fadbb1c32723ddec9a3965e8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
سموتريتش يكشف في تسجيل صوتي عن "خطة سرية" لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل
18:56 GMT 21.06.2024 (تم التحديث: 18:57 GMT 21.06.2024)
كشفت تقارير أمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريش، قال في تسريب صوتي له، إن الحكومة الإسرائيلية منخرطة في جهد سري لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية.
وتابع سموتريتش أن "الحكومة منخرطة في جهد خفي لتغيير طريقة حكم المنطقة بشكل لا رجعة فيه، من أجل تعزيز سيطرة إسرائيل عليها دون اتهامها بضمها رسميا".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنها تلقت التسريب الصوتي لسموتريتش من حدث أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي قال فيه لمؤيديه إن "الهدف من المخطط هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من دولة فلسطينية".
وقال سموتريتش بحسب التسجيل الصوتي: "أنا أقول لكم، إنه أمر درامي للغاية، ومثل هذه التغييرات ستغير الحمض النووي للنظام".
وتخضع أجزاء من الضفة الغربية لحكم السلطة الفلسطينية، في حين يتمتع الجيش الإسرائيلي بالسلطة على الباقي، ولطالما حث سموتريش إسرائيل على ضم تلك المناطق.
كما ذكر التقرير الأمريكي، أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، وصف في التسجيل الصوتي وبإسهاب كيف خطط لنقل السلطة من الجيش إلى المدنيين، تحت سلطته في وزارة الدفاع.
ويقول سموتريش: "لقد أنشأنا نظاما مدنيا منفصلا”، وأضاف أنه "من أجل صرف الانتباه عن التدقيق الدولي، فقد سمحت الحكومة لوزارة الدفاع بالبقاء مشاركا في العملية".
وتابع موضحا أنه "سيكون من الأسهل قبول ذلك في السياق الدولي والقانوني، وذلك لكي لا يقولوا إننا نقوم بالضمّ هنا”.
وأشار التقرير إلى أن كلمة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، استمرت نصف ساعة تقريبا، والتي كشف عنها أحد الحاضرين، وهو باحث من منظمة السلام الآن، وهي مجموعة حملة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي.