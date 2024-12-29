https://sarabic.ae/20241229/إسرائيل-ترفض-طلبا-أمريكيا-بشأن-السلطة-الفلسطينية-1096304527.html

إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا بشأن السلطة الفلسطينية

إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا بشأن السلطة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبا أمريكيا بشأن السلطة الفلسطينية في رام الله بالضة الغربية. 29.12.2024, سبوتنيك عربي

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بأن "الإدارة الأمريكية، مارست ضغوطا شديدة على إسرائيل، للموافقة على نقل ذخيرة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بهدف مواصلة عملياتها في مدينة جنين".وأوضحت الإذاعة أن المستويين السياسي والعسكري في تل أبيب، اتفقا على رفض طلب أمريكي يقضي بتزويد السلطة الفلسطينية بأسلحة وذخائر ومركبات عسكرية، في الوقت التي تستمر فيه العملية العسكرية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد مسلحين شمالي الضفة الغربية.وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن "الجانب الأمريكي طلب نقل أسلحة "كلاشينكوف" وذخيرة وعربات مدرعة، وبعد مناقشات في الجهاز الأمني الإسرائيلي، قرر رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، توصية المستوى السياسي في تل أبيب بعدم الموافقة على ذلك".وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، في بيان صحفي، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".وجدد العميد رجب التأكيد على أن "الأجهزة الأمنية، ماضية وبكل عزيمة وإصرار وبلا هوادة في إنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة كل الساعين لتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي".ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ44 ألف قتيل والـ100 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

https://sarabic.ae/20241221/-بيان-مشترك-لـ3-فصائل-فلسطينية-بشأن-الأحداث-الأخيرة-في-جنين-1096045245.html

https://sarabic.ae/20241229/رئيس-سابق-للمخابرات-العسكرية-الإسرائيلية-يجب-وقف-الحرب-في-غزة-مقابل-صفقة-تعيد-الرهائن-1096299003.html

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