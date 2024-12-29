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https://sarabic.ae/20241229/إسرائيل-ترفض-طلبا-أمريكيا-بشأن-السلطة-الفلسطينية-1096304527.html
إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا بشأن السلطة الفلسطينية
إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا بشأن السلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبا أمريكيا بشأن السلطة الفلسطينية في رام الله بالضة الغربية. 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T11:35+0000
2024-12-29T11:35+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بأن "الإدارة الأمريكية، مارست ضغوطا شديدة على إسرائيل، للموافقة على نقل ذخيرة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بهدف مواصلة عملياتها في مدينة جنين".وأوضحت الإذاعة أن المستويين السياسي والعسكري في تل أبيب، اتفقا على رفض طلب أمريكي يقضي بتزويد السلطة الفلسطينية بأسلحة وذخائر ومركبات عسكرية، في الوقت التي تستمر فيه العملية العسكرية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد مسلحين شمالي الضفة الغربية.وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن "الجانب الأمريكي طلب نقل أسلحة "كلاشينكوف" وذخيرة وعربات مدرعة، وبعد مناقشات في الجهاز الأمني الإسرائيلي، قرر رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، توصية المستوى السياسي في تل أبيب بعدم الموافقة على ذلك".وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، في بيان صحفي، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".وجدد العميد رجب التأكيد على أن "الأجهزة الأمنية، ماضية وبكل عزيمة وإصرار وبلا هوادة في إنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة كل الساعين لتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي".ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ44 ألف قتيل والـ100 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
https://sarabic.ae/20241221/-بيان-مشترك-لـ3-فصائل-فلسطينية-بشأن-الأحداث-الأخيرة-في-جنين-1096045245.html
https://sarabic.ae/20241229/رئيس-سابق-للمخابرات-العسكرية-الإسرائيلية-يجب-وقف-الحرب-في-غزة-مقابل-صفقة-تعيد-الرهائن-1096299003.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

إسرائيل ترفض طلبا أمريكيا بشأن السلطة الفلسطينية

11:35 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Mohamad Torokmanرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Mohamad Torokman
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت طلبا أمريكيا بشأن السلطة الفلسطينية في رام الله بالضة الغربية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بأن "الإدارة الأمريكية، مارست ضغوطا شديدة على إسرائيل، للموافقة على نقل ذخيرة إلى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بهدف مواصلة عملياتها في مدينة جنين".
وأوضحت الإذاعة أن المستويين السياسي والعسكري في تل أبيب، اتفقا على رفض طلب أمريكي يقضي بتزويد السلطة الفلسطينية بأسلحة وذخائر ومركبات عسكرية، في الوقت التي تستمر فيه العملية العسكرية التي تنفذها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد مسلحين شمالي الضفة الغربية.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
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وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن "الجانب الأمريكي طلب نقل أسلحة "كلاشينكوف" وذخيرة وعربات مدرعة، وبعد مناقشات في الجهاز الأمني الإسرائيلي، قرر رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، توصية المستوى السياسي في تل أبيب بعدم الموافقة على ذلك".
ويأتي هذا التطور، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية أمنية موسعة في مخيم جنين، منذ نحو 3 أسابيع، من أجل ملاحقة عناصر مسلحة، حيث ترى السلطة الفلسطينية أنهم "متورطون في أعمال مخلة بالأمن من بينها تحضير سيارات مفخخة وسرقة سيارات حكومية"، بحسب قولها.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، في بيان صحفي، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".
وجدد العميد رجب التأكيد على أن "الأجهزة الأمنية، ماضية وبكل عزيمة وإصرار وبلا هوادة في إنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة كل الساعين لتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي".
عائلة فلسطينية من عائلة اللحام تلجأ إلى مبنى متضرر وتتجمع حول النار للتدفئة بينما تكافح الظروف الجوية الباردة وأزمة الغذاء في خان يونس في غزة في 4 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ44 ألف قتيل والـ100 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
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Танк Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг ведёт огонь - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT
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