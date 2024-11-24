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الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين
سبوتنيك عربي
قُتل فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T23:38+0000
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2024-11-24T23:38+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيدان برصاص الاحتلال في يعبد بجنين، الشهيد الطفل محمد ربيع جمال حمارشة (13 عاماً) والشهيد أحمد محمود زيد (20 عاماً)".وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني أمس الأحد برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق الرصاص، وانتشرت في محيطه وداخله واعتلت أسطح عدد من المنازل.وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، بشكل يومي، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل القوات الإسرائيلية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20241124/5-غارات-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-مناطق-مختلفة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-1095144927.html
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جنين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
جنين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين
قُتل فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك
. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيدان برصاص الاحتلال في يعبد بجنين، الشهيد الطفل محمد ربيع جمال حمارشة (13 عاماً) والشهيد أحمد محمود زيد (20 عاماً)".
وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني أمس الأحد برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق الرصاص، وانتشرت في محيطه وداخله واعتلت أسطح عدد من المنازل.
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، بشكل يومي، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل القوات الإسرائيلية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.