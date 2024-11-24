الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين
سبوتنيك عربي
قُتل فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T23:38+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيدان برصاص الاحتلال في يعبد بجنين، الشهيد الطفل محمد ربيع جمال حمارشة (13 عاماً) والشهيد أحمد محمود زيد (20 عاماً)".وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني أمس الأحد برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق الرصاص، وانتشرت في محيطه وداخله واعتلت أسطح عدد من المنازل.وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، بشكل يومي، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل القوات الإسرائيلية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20241124/5-غارات-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-مناطق-مختلفة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-1095144927.html
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جنين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
جنين, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين

23:38 GMT 24.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالاف الفلسطينيين يشيعون القتلى الخمسة الذين قضوا في عملية عسكرية إسرائيلية هي الأعنف على جنين منذ 20 عاماً
الاف الفلسطينيين يشيعون القتلى الخمسة الذين قضوا في عملية عسكرية إسرائيلية هي الأعنف على جنين منذ 20 عاماً - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قُتل فلسطينيان، فجر اليوم الاثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية.
القدس - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "شهيدان برصاص الاحتلال في يعبد بجنين، الشهيد الطفل محمد ربيع جمال حمارشة (13 عاماً) والشهيد أحمد محمود زيد (20 عاماً)".
عدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
5 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت
22:57 GMT
وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني أمس الأحد برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس شمال الضفة الغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة وسط إطلاق الرصاص، وانتشرت في محيطه وداخله واعتلت أسطح عدد من المنازل.
وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس، بشكل يومي، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل القوات الإسرائيلية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.
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