5 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت

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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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قوانين الاقتصاد
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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59 د
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107 د
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لبنان والعالم
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123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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https://sarabic.ae/20241124/5-غارات-إسرائيلية-عنيفة-تستهدف-مناطق-مختلفة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-1095144927.html
5 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت
5 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأحد، خمس غارات عنيفة استهدفت مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T22:57+0000
2024-11-24T22:57+0000
الضاحية الجنوبية
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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بيروت - سبوتنيك. وأفاد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت خمس غارات بالصواريخ الموجهة على مبانٍ سكنية في مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت".وأوضح أن "الغارات استهدفت مناطق العمروسية والليلكي وحي السلم وبير العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت".ولفت إلى أن مناطق الضاحية الجنوبية التي تتعرض للقصف بشكل دائم شبه أخليت من سكانها الذين نزحوا إلى مناطق أكثر أماناً، مع العلم أن بعض المناطق المتداخلة بين الضاحية والجوار ما زالت مكتظة بالسكان كون مساحتها الجغرافية كبيرة نوعاً ما، وتتعرض أحياناً لغارات إسرائيلية.من جهته، أعلن حزب الله اللبناني في بيان له عن استهداف 47 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعات جنوده ومحاولات للتسلل إلى الأراضي اللبنانية بالقرب من الحدود الجنوبية.وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان لها عن الحصيلة النهائية للضحايا حتى يوم أمس، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف المناطق اللبنانية، والتي تسببت بمقتل 3670 شخصاً وإصابة 15413 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاماً كاملاً شهد قصفاً مدفعياً وصاروخياً بين وحدات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله على طول الحدود.وأوقع القصف والغارات الإسرائيلية قتلى ومصابين إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في حزب الله، أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.وبموازاة ذلك، تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 104 آلاف آخرين، فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241108/أكثر-من-10-غارات-إسرائيلية-عنيفة-على-مناطق-متفرقة-بالضاحية-الجنوبية-لبيروت-1094619232.html
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الضاحية الجنوبية, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الضاحية الجنوبية, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

5 غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت

22:57 GMT 24.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت
عدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الأحد، خمس غارات عنيفة استهدفت مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت.
بيروت - سبوتنيك. وأفاد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت خمس غارات بالصواريخ الموجهة على مبانٍ سكنية في مناطق مختلفة بالضاحية الجنوبية لبيروت".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2024
أكثر من 10 غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق متفرقة في الضاحية الجنوبية لبيروت
8 نوفمبر, 23:22 GMT
وأوضح أن "الغارات استهدفت مناطق العمروسية والليلكي وحي السلم وبير العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت".
ولفت إلى أن مناطق الضاحية الجنوبية التي تتعرض للقصف بشكل دائم شبه أخليت من سكانها الذين نزحوا إلى مناطق أكثر أماناً، مع العلم أن بعض المناطق المتداخلة بين الضاحية والجوار ما زالت مكتظة بالسكان كون مساحتها الجغرافية كبيرة نوعاً ما، وتتعرض أحياناً لغارات إسرائيلية.
من جهته، أعلن حزب الله اللبناني في بيان له عن استهداف 47 موقعاً للجيش الإسرائيلي وتموضعات جنوده ومحاولات للتسلل إلى الأراضي اللبنانية بالقرب من الحدود الجنوبية.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان لها عن الحصيلة النهائية للضحايا حتى يوم أمس، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مختلف المناطق اللبنانية، والتي تسببت بمقتل 3670 شخصاً وإصابة 15413 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، فيما تمثل المرحلة الثانية من عملية دامت عاماً كاملاً شهد قصفاً مدفعياً وصاروخياً بين وحدات من الجيش الإسرائيلي وحزب الله على طول الحدود.
وأوقع القصف والغارات الإسرائيلية قتلى ومصابين إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في حزب الله، أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.
وبموازاة ذلك، تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت إلى الآن عن مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 104 آلاف آخرين، فضلاً عن تدمير هائل في المباني والبنية التحتية بالقطاع.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22:16 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22 نوفمبر, 22:42 GMT
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