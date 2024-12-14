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مقتل قيادي في "الجهاد الإسلامي".. أمن السلطة الفلسطينية يحاصر جنين بعد اشتباكات
مقتل قيادي في "الجهاد الإسلامي".. أمن السلطة الفلسطينية يحاصر جنين بعد اشتباكات
سبوتنيك عربي
نعت قيادة "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، القيادي يزيد جعايصة، خلال اشتباكات مع أجهزة الأمن السلطة... 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T14:36+0000
2024-12-14T15:09+0000
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وذكرت وكالة "القدس" للأنباء، مساء اليوم السبت، أن "الاشتباكات التي دارت، خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، كان من بينها سقوط يزيد جعايصة.فيما ذكر الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني أنور رجب، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية شرعت بتنفيذ ما وصفها بـ"خطوات جديدة تهدف لحفظ الأمن والسلم الأهلي، وبسط سيادة القانون في مخيم جنين".ويأتي هذا التطور، فيما أدانت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، "استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، مستنكرة حالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، التي تتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكفّ يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا".ويشار إلى أن أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس تشهد، بشكل يومي، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل القوات الإسرائيلية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20241124/الصحة-الفلسطينية-مقتل-فلسطينيين-اثنين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-يعبد-قضاء-جنين-1095145116.html
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الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, آخر أخبار القدس الأن

مقتل قيادي في "الجهاد الإسلامي".. أمن السلطة الفلسطينية يحاصر جنين بعد اشتباكات

14:36 GMT 14.12.2024 (تم التحديث: 15:09 GMT 14.12.2024)
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
نعت قيادة "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، القيادي يزيد جعايصة، خلال اشتباكات مع أجهزة الأمن السلطة الفلسطينية قرب جنين، صباح اليوم السبت.
وذكرت وكالة "القدس" للأنباء، مساء اليوم السبت، أن "الاشتباكات التي دارت، خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات بين الفلسطينيين، كان من بينها سقوط يزيد جعايصة.
الاف الفلسطينيين يشيعون القتلى الخمسة الذين قضوا في عملية عسكرية إسرائيلية هي الأعنف على جنين منذ 20 عاماً - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
الصحة الفلسطينية: مقتل مواطنين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة يعبد قضاء جنين
24 نوفمبر, 23:38 GMT
فيما ذكر الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني أنور رجب، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية شرعت بتنفيذ ما وصفها بـ"خطوات جديدة تهدف لحفظ الأمن والسلم الأهلي، وبسط سيادة القانون في مخيم جنين".
ويأتي هذا التطور، فيما أدانت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان، "استمرار قيام أجهزة السلطة الأمنية بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال، مستنكرة حالة الاستهداف المتصاعد والمتعمد لهم في جنين، التي تتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه، دون أي اكتراث لكل النداءات بكفّ يدها عن أبناء شعبنا ومقاومينا".
ويشار إلى أن أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس تشهد، بشكل يومي، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل القوات الإسرائيلية، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشبان الفلسطينيين.
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