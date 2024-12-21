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بيان مشترك لـ3 فصائل فلسطينية بشأن الأحداث الأخيرة في جنين
بيان مشترك لـ3 فصائل فلسطينية بشأن الأحداث الأخيرة في جنين
سبوتنيك عربي
أكدت كل من حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة "الجهاد الإسلامي"، حرصها على "احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بالضفة الغربية، بما يضمن صون الدم... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T17:31+0000
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وأوضحت القوى الثلاث، في بيان مشترك مساء اليوم السبت، أنها "تتابع بقلق بالغ وأسف عميق ما تشهده مدينة جنين ومخيمها من تصعيد أمني تنفذه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية".وشدد البيان على أهمية "منع تفاقم هذه التطورات وحصرها"، مؤكدًا أن "صون الدم الفلسطيني خط أحمر وأولوية قصوى، وأن الحفاظ على وحدة الصف الوطني وعدم الانزلاق نحو الفتنة الداخلية واجب وطني ومسؤولية مشتركة"، وفقا لوكالة "قدس برس".وأضافت القوى أن "سلاح المقاومة بكل أطيافها هو موجه لمواجهة العدوان الصهيوني في غزة والضفة، وصد الاقتحامات والاعتداءات المتكررة من الاحتلال ومستوطنيه، وهو سلاح شرعي لا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من المقاومين".وطالبت القوى أجهزة الأمن الفلسطينية وقيادة السلطة بـ"الابتعاد عن أي إجراءات من شأنها تهديد وحدة الموقف الوطني أو الإضرار بالسلم الأهلي"، ودعت إلى التراجع الفوري عن "الحملة الأمنية الجارية في جنين، التي تخدم مصالح الاحتلال فقط"، مطالبة بسحب قوات الأمن من المدينة والمخيم ورفع الحصار المفروض عليهما.وأكد البيان كذلك أنه "في ظل تصاعد العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا، خاصة في الضفة الغربية، فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى موقف موحد يعزز صموده ويُفشل مخططات الاحتلال".واختتمت القوى الثلاث بيانها بالتأكيد على ضرورة "وقف التنسيق الأمني، ورفض الضغوط والمخططات الأمريكية، وتغليب لغة الحوار الوطني والالتزام بالتوافقات الوطنية في إطار برنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني الفلسطيني ويواجه تهديدات الاحتلال".وكانت قوى الأمن الفلسطينية أعلنت في الآونة الأخيرة، أنها بدأت بتنفيذ خطوات جديدة، في إطار جهودها المستمرة "لحفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى، في مخيم جنين".وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، في بيان صحفي، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".وجدد العميد رجب التأكيد على أن "الأجهزة الأمنية، ماضية وبكل عزيمة وإصرار وبلا هوادة في إنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة كل الساعين لتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي".يأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ44 ألف قتيل والـ100 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
https://sarabic.ae/20241214/مقتل-قيادي-في-الجهاد-الإسلامي-أمن-السلطة-الفلسطينية-يحاصر-جنين-بعد-اشتباكات-1095787647.html
https://sarabic.ae/20241217/متحدث-أمن-السلطة-الفلسطينية-يكشف-لـ-سبوتنيك-أهداف-عملية-جنين-ويرد-على-اتهامات-حماس-والجهاد-1095897338.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس

بيان مشترك لـ3 فصائل فلسطينية بشأن الأحداث الأخيرة في جنين

17:31 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أكدت كل من حركة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة "الجهاد الإسلامي"، حرصها على "احتواء الأحداث الأخيرة في جنين بالضفة الغربية، بما يضمن صون الدم الفلسطيني وحماية المقاومة".
وأوضحت القوى الثلاث، في بيان مشترك مساء اليوم السبت، أنها "تتابع بقلق بالغ وأسف عميق ما تشهده مدينة جنين ومخيمها من تصعيد أمني تنفذه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية".
وشدد البيان على أهمية "منع تفاقم هذه التطورات وحصرها"، مؤكدًا أن "صون الدم الفلسطيني خط أحمر وأولوية قصوى، وأن الحفاظ على وحدة الصف الوطني وعدم الانزلاق نحو الفتنة الداخلية واجب وطني ومسؤولية مشتركة"، وفقا لوكالة "قدس برس".
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
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وأضافت القوى أن "سلاح المقاومة بكل أطيافها هو موجه لمواجهة العدوان الصهيوني في غزة والضفة، وصد الاقتحامات والاعتداءات المتكررة من الاحتلال ومستوطنيه، وهو سلاح شرعي لا يجوز المساس به أو استهداف حامليه من المقاومين".
وطالبت القوى أجهزة الأمن الفلسطينية وقيادة السلطة بـ"الابتعاد عن أي إجراءات من شأنها تهديد وحدة الموقف الوطني أو الإضرار بالسلم الأهلي"، ودعت إلى التراجع الفوري عن "الحملة الأمنية الجارية في جنين، التي تخدم مصالح الاحتلال فقط"، مطالبة بسحب قوات الأمن من المدينة والمخيم ورفع الحصار المفروض عليهما.

كما اقترحت القوى "تشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني لوضع حد للتوتر في جنين ومخيمها، ومنع امتداد الأزمة لمناطق أخرى، وحماية السلم الأهلي"، وأعربت عن استعدادها لـ"دعم جهود اللجنة والمساهمة في أي خطوات تعزز الحلول الوطنية وتحافظ على وحدة الصف الفلسطيني".

وأكد البيان كذلك أنه "في ظل تصاعد العدوان الصهيوني المدعوم أمريكيا، خاصة في الضفة الغربية، فإن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى موقف موحد يعزز صموده ويُفشل مخططات الاحتلال".
واختتمت القوى الثلاث بيانها بالتأكيد على ضرورة "وقف التنسيق الأمني، ورفض الضغوط والمخططات الأمريكية، وتغليب لغة الحوار الوطني والالتزام بالتوافقات الوطنية في إطار برنامج مقاومة شامل يحمي المشروع الوطني الفلسطيني ويواجه تهديدات الاحتلال".
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17 ديسمبر, 17:35 GMT
وكانت قوى الأمن الفلسطينية أعلنت في الآونة الأخيرة، أنها بدأت بتنفيذ خطوات جديدة، في إطار جهودها المستمرة "لحفظ الأمن والسلم الأهلي وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى، في مخيم جنين".
وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، في بيان صحفي، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".

وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".

وجدد العميد رجب التأكيد على أن "الأجهزة الأمنية، ماضية وبكل عزيمة وإصرار وبلا هوادة في إنفاذ وتنفيذ القانون، وملاحقة كل الساعين لتهديد السلم الأهلي والأمن المجتمعي".
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ44 ألف قتيل والـ100 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
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