https://sarabic.ae/20250114/نتنياهو-يعرض-على-بن-غفير-وسموتريتش-البناء-في-الضفة-الغربية-للقبول-في-الائتلاف-الحاكم-1096795317.html

نتنياهو يعرض على بن غفير وسموتريتش البناء في الضفة الغربية للقبول في الائتلاف الحاكم

نتنياهو يعرض على بن غفير وسموتريتش البناء في الضفة الغربية للقبول في الائتلاف الحاكم

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض على وزير المالية، بتسلئيل سموريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير،... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T21:35+0000

2025-01-14T21:35+0000

2025-01-14T21:35+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو اقترح على بن غفير وسموتريتش القيام بإنجازات لليمين المتطرف في إسرائيل، من بينها البناء في الضفة الغربية، مقابل البقاء في الحكومة.وأشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يحاول إرضاء بن غفير وسموتريتش، حيث يعلم أن البناء في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات سينال قبولهما، في محاولة لقبول صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أملها في "الحصول على أخبار جيدة" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن "المحادثات الجارية في الدوحة وصلت للمراحل النهائية"، مشيرًا إلى أنها "مثمرة وإيجابية وتركّز على التفاصيل الأخيرة".وأضاف الأنصاري: "لا نخوض في تفاصيل ما يجري في المفاوضات وسلمنا مسودات الاتفاق للطرفين"، متابعًا: "تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق".ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أموات"، مشيرة إلى أن قائمة المحتجزين، الذين سيتم الإفراج عنهم، تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى.وأضافت أنه "سيتم إطلاق سراح آخر المحتجزين بالمرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين"، متابعة: "ستبدأ عمليات الإفراج في اليوم الأول من وقف إطلاق النار وليس في نهاية اليوم السابع".ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".وقال مسؤول في حركة حماس، في وقت سابق، إن "المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حققت تقدما".وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن تقدما قد تحقق في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية.وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا، على حد قوله.ويوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.

https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الاتفاق-بشأن-غزة-بات-وشيكا-وقريبا-من-التحقق-1096762246.html

https://sarabic.ae/20250113/حركة-حماس-تؤكد-تمسكها-بالتوصل-لاتفاق-يوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096763042.html

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل