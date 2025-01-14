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قطر تعلن الوصول إلى المراحل النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة
قطر تعلن الوصول إلى المراحل النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في "الحصول على أخبار جيدة" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T11:07+0000
2025-01-14T11:07+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن "المحادثات الجارية في الدوحة وصلت للمراحل النهائية"، مشيرًا إلى أنها "مثمرة وإيجابية وتركّز على التفاصيل الأخيرة".وأضاف الأنصاري: "لا نخوض في تفاصيل ما يجري في المفاوضات وسلمنا مسودات الاتفاق للطرفين"، متابعًا: "تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق".وحثّ الأنصاري الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة، موضحًا أن "الاجتماعات جارية في الدوحة بين أطراف الاتفاق ونترقب تحديثات من طرفهم".ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.وأضافت أنه "سيتم إطلاق سراح آخر المحتجزين بالمرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين"، متابعة: "ستبدأ عمليات الإفراج في اليوم الأول من وقف إطلاق النار وليس في نهاية اليوم السابع".ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".وقال مسؤول في حركة حماس، في وقت سابق، إن "المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حققت تقدما".وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا، على حد قوله.ويوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.
https://sarabic.ae/20250114/بن-غفير-يدعو-سموتريتش-لتقديم-استقالتهما-من-الحكومة-حال-توقيع-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096771478.html
https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الاتفاق-بشأن-غزة-بات-وشيكا-وقريبا-من-التحقق-1096762246.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل

قطر تعلن الوصول إلى المراحل النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

11:07 GMT 14.01.2025
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamotoعلم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamoto
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في "الحصول على أخبار جيدة" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن "المحادثات الجارية في الدوحة وصلت للمراحل النهائية"، مشيرًا إلى أنها "مثمرة وإيجابية وتركّز على التفاصيل الأخيرة".
وأضاف الأنصاري: "لا نخوض في تفاصيل ما يجري في المفاوضات وسلمنا مسودات الاتفاق للطرفين"، متابعًا: "تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق".
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وحثّ الأنصاري الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة، موضحًا أن "الاجتماعات جارية في الدوحة بين أطراف الاتفاق ونترقب تحديثات من طرفهم".
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أموات"، مشيرة إلى أن قائمة المحتجزين، الذين سيتم الإفراج عنهم، تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى.
وأضافت أنه "سيتم إطلاق سراح آخر المحتجزين بالمرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين"، متابعة: "ستبدأ عمليات الإفراج في اليوم الأول من وقف إطلاق النار وليس في نهاية اليوم السابع".
ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".
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أمس, 20:36 GMT
وقال مسؤول في حركة حماس، في وقت سابق، إن "المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حققت تقدما".
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن تقدما قد تحقق في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا، على حد قوله.
ويوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.
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