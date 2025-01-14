https://sarabic.ae/20250114/قطر-تعلن-الوصول-إلى-المراحل-النهائية-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بقطاع-غزة-1096774095.html

قطر تعلن الوصول إلى المراحل النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

قطر تعلن الوصول إلى المراحل النهائية في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعربت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، عن أملها في "الحصول على أخبار جيدة" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 14.01.2025, سبوتنيك عربي

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وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن "المحادثات الجارية في الدوحة وصلت للمراحل النهائية"، مشيرًا إلى أنها "مثمرة وإيجابية وتركّز على التفاصيل الأخيرة".وأضاف الأنصاري: "لا نخوض في تفاصيل ما يجري في المفاوضات وسلمنا مسودات الاتفاق للطرفين"، متابعًا: "تجاوزنا العقبات الرئيسية في الخلافات بين الطرفين بشأن الاتفاق".وحثّ الأنصاري الجانبين على التوصل إلى اتفاق وإنهاء المأساة في غزة، موضحًا أن "الاجتماعات جارية في الدوحة بين أطراف الاتفاق ونترقب تحديثات من طرفهم".ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.وأضافت أنه "سيتم إطلاق سراح آخر المحتجزين بالمرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين"، متابعة: "ستبدأ عمليات الإفراج في اليوم الأول من وقف إطلاق النار وليس في نهاية اليوم السابع".ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".وقال مسؤول في حركة حماس، في وقت سابق، إن "المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حققت تقدما".وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا، على حد قوله.ويوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.

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https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الاتفاق-بشأن-غزة-بات-وشيكا-وقريبا-من-التحقق-1096762246.html

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطر, أخبار قطر اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, إسرائيل