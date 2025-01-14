بن غفير يدعو سموتريتش لتقديم استقالتهما من الحكومة حال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
12:03 GMT
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مدار الليل والنهار
تقرير جولة قبل الظهر من الاستشارات
13:16 GMT
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
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خبير: اجتماع ترامب وبوتين مهم لحل الملفات العربية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
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من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
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عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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بن غفير يدعو سموتريتش لتقديم استقالتهما من الحكومة حال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
بن غفير يدعو سموتريتش لتقديم استقالتهما من الحكومة حال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريش، اليوم الثلاثاء، على إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالانسحاب معًا، حال... 14.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-14T09:05+0000
2025-01-14T09:05+0000
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وقال بن غفير، في تصريحات له، إن "الصفقة التي تتبلور هي صفقة استسلام لحماس"، مضيفًا: "أدعو صديقي وزير المالية سموتريتش، للانسحاب معي من الحكومة إذا تمت الصفقة".وتابع: "الصفقة التي تتم صياغتها هي صفقة استسلام ولا نملك وحدنا القدرة على منعها، وهذا التعاون هو طريقنا الوحيد لمنعها".ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أموات"، مشيرة إلى أن قائمة المحتجزين، الذين سيتم الإفراج عنهم، تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى.ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".وقال مسؤول في حركة حماس، في وقت سابق، إن "المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حققت تقدما".وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.
https://sarabic.ae/20250113/حركة-حماس-تؤكد-تمسكها-بالتوصل-لاتفاق-يوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096763042.html
https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الاتفاق-بشأن-غزة-بات-وشيكا-وقريبا-من-التحقق-1096762246.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

بن غفير يدعو سموتريتش لتقديم استقالتهما من الحكومة حال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

09:05 GMT 14.01.2025
© Getty Images / Anadoluوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريش، اليوم الثلاثاء، على إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالانسحاب معًا، حال التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع حركة حماس الفلسطينية.
وقال بن غفير، في تصريحات له، إن "الصفقة التي تتبلور هي صفقة استسلام لحماس"، مضيفًا: "أدعو صديقي وزير المالية سموتريتش، للانسحاب معي من الحكومة إذا تمت الصفقة".
وتابع: "الصفقة التي تتم صياغتها هي صفقة استسلام ولا نملك وحدنا القدرة على منعها، وهذا التعاون هو طريقنا الوحيد لمنعها".
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
حركة حماس تؤكد تمسكها بالتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة
أمس, 22:41 GMT
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أموات"، مشيرة إلى أن قائمة المحتجزين، الذين سيتم الإفراج عنهم، تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى.
وأضافت أنه "سيتم إطلاق سراح آخر المحتجزين بالمرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين"، متابعة: "ستبدأ عمليات الإفراج في اليوم الأول من وقف إطلاق النار وليس في نهاية اليوم السابع".
ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
بايدن: الاتفاق بشأن غزة بات وشيكا وقريبا من التحقق
أمس, 20:36 GMT
وقال مسؤول في حركة حماس، في وقت سابق، إن "المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حققت تقدما".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن تقدما قد تحقق في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس الفلسطينية.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.
وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.
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