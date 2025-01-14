https://sarabic.ae/20250114/بن-غفير-يدعو-سموتريتش-لتقديم-استقالتهما-من-الحكومة-حال-توقيع-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096771478.html

بن غفير يدعو سموتريتش لتقديم استقالتهما من الحكومة حال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بن غفير يدعو سموتريتش لتقديم استقالتهما من الحكومة حال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

حثّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزير المالية بتسلئيل سموتريش، اليوم الثلاثاء، على إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بالانسحاب معًا، حال... 14.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-14T09:05+0000

2025-01-14T09:05+0000

2025-01-14T09:05+0000

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وقال بن غفير، في تصريحات له، إن "الصفقة التي تتبلور هي صفقة استسلام لحماس"، مضيفًا: "أدعو صديقي وزير المالية سموتريتش، للانسحاب معي من الحكومة إذا تمت الصفقة".وتابع: "الصفقة التي تتم صياغتها هي صفقة استسلام ولا نملك وحدنا القدرة على منعها، وهذا التعاون هو طريقنا الوحيد لمنعها".ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس الاثنين، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أموات"، مشيرة إلى أن قائمة المحتجزين، الذين سيتم الإفراج عنهم، تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى.ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".وقال مسؤول في حركة حماس، في وقت سابق، إن "المحادثات بشأن قضايا رئيسية تتعلق باتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حققت تقدما".وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين عن احتجاز الرهائن في الشرق الأوسط سيدفعون "ثمنًا باهظًا" إذا لم يتم إطلاق سراح هؤلاء قبل توليه منصبه رسميًا.وفي وقت سابق من يوم السبت الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها، أن هناك تقدما واضحا في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، قد يؤدي إلى سفر رئيس جهاز "الموساد" إلى قطر.

https://sarabic.ae/20250113/حركة-حماس-تؤكد-تمسكها-بالتوصل-لاتفاق-يوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096763042.html

https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الاتفاق-بشأن-غزة-بات-وشيكا-وقريبا-من-التحقق-1096762246.html

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