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https://sarabic.ae/20250113/حركة-حماس-تؤكد-تمسكها-بالتوصل-لاتفاق-يوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096763042.html
حركة حماس تؤكد تمسكها بالتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة
حركة حماس تؤكد تمسكها بالتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكدت حركة حماس حرصها على التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في ظل التقارير عن قرب التوصل لاتفاق خلال المفاوضات الجارية بالدوحة. 13.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-13T22:41+0000
2025-01-13T22:41+0000
قطاع غزة
اسرائيل
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت حركة حماس، في بيان، اليوم الاثنين إنه "بحثت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم مع وزير المخابرات التركي إبراهيم كالين تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.. مؤكدين حرص حماس على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة".هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن التحضيرات جارية في مكتب رئيس الوزراء للتصويت على الصفقة في الحكومة والكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية).وأضافت أنه حسب التطورات إذا تقدمت الأمور سريعًا هذا المساء، فقد يحدث ذلك غدًا خلال ساعات الظهر، حيث سيُعقد اجتماع للكابينت يليه الموافقة على الاتفاق في اجتماع الحكومة.وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الإثنين إن "الرئيس بايدن تحدث اليوم هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.. وناقش الزعيمان المفاوضات في الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن على أساس ترتيب 27 مايو/آيار 2024 الذي وصفه الرئيس العام الماضي وأقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع".وأضاف البيان أن "الزعيمين أكدا الحاجة الملحة إلى تنفيذ اتفاق لإعادة الرهائن إلى عائلاتهم وتقديم الإغاثة الفورية لشعب غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية التي مكنها وقف إطلاق النار والتي دعا إليها الاتفاق".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أعلن، بوقت سابق من اليوم، أنه يجري العمل مع الجانب الأمريكي على إتمام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين مع حركة "حماس"، فيما أكدت الأخيرة أنها "على موعد مع تحرير الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية قريبًا".وكان وفد إسرائيلي قد وصل أول أمس الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل استئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.وقال المستشار بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غندلمان، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل وفد إسرائيلي إلى قطر لمواصلة المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن".وكثفت الولايات المتحدة وقطر ومصر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق في الأسبوعين الماضيين.وقبل أيام، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير جديًا في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية، وإسرائيل وضعت شروطًا جديدة، ما تسبب في تأجيل التوصل للاتفاق "الذي كان متاحًا".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، واحتجاز نحو 250 آخرين.وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250113/إعلام-إسرائيلي-ينشر-تفاصيل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096760174.html
https://sarabic.ae/20250110/قطر-نقلت-رسالة-إيجابية-من-حماس-لإسرائيل-لإحراز-تقدم-في-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-بغزة-1096669088.html
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قطاع غزة, اسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة, اسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس تؤكد تمسكها بالتوصل لاتفاق يوقف إطلاق النار في قطاع غزة

22:41 GMT 13.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أكدت حركة حماس حرصها على التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في ظل التقارير عن قرب التوصل لاتفاق خلال المفاوضات الجارية بالدوحة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت حركة حماس، في بيان، اليوم الاثنين إنه "بحثت قيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم مع وزير المخابرات التركي إبراهيم كالين تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.. مؤكدين حرص حماس على الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة".
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
إعلام إسرائيلي ينشر تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
18:57 GMT
هذا وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن التحضيرات جارية في مكتب رئيس الوزراء للتصويت على الصفقة في الحكومة والكابينت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية).
وأضافت أنه حسب التطورات إذا تقدمت الأمور سريعًا هذا المساء، فقد يحدث ذلك غدًا خلال ساعات الظهر، حيث سيُعقد اجتماع للكابينت يليه الموافقة على الاتفاق في اجتماع الحكومة.
وقال البيت الأبيض، في بيان، اليوم الإثنين إن "الرئيس بايدن تحدث اليوم هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.. وناقش الزعيمان المفاوضات في الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن على أساس ترتيب 27 مايو/آيار 2024 الذي وصفه الرئيس العام الماضي وأقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع".
وأضاف البيان أن "الزعيمين أكدا الحاجة الملحة إلى تنفيذ اتفاق لإعادة الرهائن إلى عائلاتهم وتقديم الإغاثة الفورية لشعب غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية التي مكنها وقف إطلاق النار والتي دعا إليها الاتفاق".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أعلن، بوقت سابق من اليوم، أنه يجري العمل مع الجانب الأمريكي على إتمام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين مع حركة "حماس"، فيما أكدت الأخيرة أنها "على موعد مع تحرير الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية قريبًا".
وكان وفد إسرائيلي قد وصل أول أمس الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل استئناف مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وقال المستشار بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غندلمان، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "وصل وفد إسرائيلي إلى قطر لمواصلة المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن".
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
إعلام: قطر نقلت رسالة إيجابية من "حماس" إلى إسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار
10 يناير, 21:01 GMT
وكثفت الولايات المتحدة وقطر ومصر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق في الأسبوعين الماضيين.
وقبل أيام، أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير جديًا في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية، وإسرائيل وضعت شروطًا جديدة، ما تسبب في تأجيل التوصل للاتفاق "الذي كان متاحًا".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، واحتجاز نحو 250 آخرين.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة، على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.
وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشددًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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