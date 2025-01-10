https://sarabic.ae/20250110/قطر-نقلت-رسالة-إيجابية-من-حماس-لإسرائيل-لإحراز-تقدم-في-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-بغزة-1096669088.html

قطر نقلت رسالة إيجابية من "حماس" لإسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

قطر نقلت رسالة إيجابية من "حماس" لإسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة "حماس" الفلسطينية إلى إسرائيل، من أجل إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع... 10.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-10T21:01+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الرسالة التي نقلتها الدوحة تتعلق بقائمة المحتجزين، ونقاط الخلاف الأخرى بين "حماس" وإسرائيل.كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع وفريق المفاوضات، إثر الرسالة الإيجابية من "حماس".وأضافت الهيئة، أن إسرائيل و"حماس" ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم، لخلق الاستمرارية بين مراحل الاتفاق.وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أطلع، اليوم الجمعة، ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، خلال زيارته للدوحة، على "آخر التطورات في المنطقة، لا سيما الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة "المنار" اللبنانية، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جدّية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه "تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة".وأضاف أن "حركة "حماس" أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، متابعًا: "تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى".وكان مسؤول في حركة "حماس" أكد، في وقت سابق، أن أي اتفاق مع إسرائيل سيعتمد على الانسحاب ووقف إطلاق النار، شدد على أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنها وافقت على قائمة من 34 أسيراً قدمتها إسرائيل للمبادلة في اتفاق لوقف إطلاق النار.من جهتها، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، ما ورد عن تسليم "حماس" لإسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين.ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.

https://sarabic.ae/20250110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-العثور-على-جثة-محتجز-لدى-حماس-بعد-يوم-من-تأكيد-مقتل-والده-1096646537.html

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