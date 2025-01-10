قطر نقلت رسالة إيجابية من "حماس" لإسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
10:03 GMT
56 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
11:03 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:29 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الحرب ستقف وسيأتي زيلينسكي زاحفا ولو متأخرا بالنسبة له وللأطراف التي تدعمه
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:17 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:45 GMT
14 د
مرايا العلوم
حالات المادة بين التعريف والتغيير وألغاز القديم والاكتشافات الجديدة
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:32 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:14 GMT
46 د
ملفات ساخنة
هل تدخل إسرائيل في حرب مباشرة مع تركيا؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يحاول التملص من الأزمة الأوكرانية عن طريق وضع هذا العبء على الدول الأوروبية
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
باحث اجتماعي: ميلاد السيد المسيح رمزا للأمل والمحبة والتسامح والوحدة بين الفلسطينيين
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون يرسل العديد من الرسائل في أول خطاباته، وزير الدفاع السوري يعقد جلسات لدمج الفصائل المسلحة في الجيش
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250110/قطر-نقلت-رسالة-إيجابية-من-حماس-لإسرائيل-لإحراز-تقدم-في-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-بغزة-1096669088.html
قطر نقلت رسالة إيجابية من "حماس" لإسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
قطر نقلت رسالة إيجابية من "حماس" لإسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة "حماس" الفلسطينية إلى إسرائيل، من أجل إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع... 10.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-10T21:01+0000
2025-01-10T21:01+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094637392_0:266:1000:829_1920x0_80_0_0_91151fc426979ac9f424dc7895f9b081.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الرسالة التي نقلتها الدوحة تتعلق بقائمة المحتجزين، ونقاط الخلاف الأخرى بين "حماس" وإسرائيل.كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع وفريق المفاوضات، إثر الرسالة الإيجابية من "حماس".وأضافت الهيئة، أن إسرائيل و"حماس" ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم، لخلق الاستمرارية بين مراحل الاتفاق.وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أطلع، اليوم الجمعة، ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، خلال زيارته للدوحة، على "آخر التطورات في المنطقة، لا سيما الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة "المنار" اللبنانية، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جدّية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه "تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة".وأضاف أن "حركة "حماس" أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، متابعًا: "تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى".وكان مسؤول في حركة "حماس" أكد، في وقت سابق، أن أي اتفاق مع إسرائيل سيعتمد على الانسحاب ووقف إطلاق النار، شدد على أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنها وافقت على قائمة من 34 أسيراً قدمتها إسرائيل للمبادلة في اتفاق لوقف إطلاق النار.من جهتها، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، ما ورد عن تسليم "حماس" لإسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين.ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
https://sarabic.ae/20250110/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-العثور-على-جثة-محتجز-لدى-حماس-بعد-يوم-من-تأكيد-مقتل-والده-1096646537.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/09/1094637392_0:173:1000:923_1920x0_80_0_0_a1b81d8b3959ddbfd4845ea789587b49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطر
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, قطر

قطر نقلت رسالة إيجابية من "حماس" لإسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

21:01 GMT 10.01.2025
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamotoعلم قطر
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
© Photo / Unsplash/ Matthew Yamamoto
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن قطر نقلت رسالة إيجابية من حركة "حماس" الفلسطينية إلى إسرائيل، من أجل إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الرسالة التي نقلتها الدوحة تتعلق بقائمة المحتجزين، ونقاط الخلاف الأخرى بين "حماس" وإسرائيل.
كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا عاجلا مع وزير الدفاع وفريق المفاوضات، إثر الرسالة الإيجابية من "حماس".
وأضافت الهيئة، أن إسرائيل و"حماس" ناقشتا إمكانية وقف إطلاق نار دائم، لخلق الاستمرارية بين مراحل الاتفاق.
وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أطلع، اليوم الجمعة، ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، خلال زيارته للدوحة، على "آخر التطورات في المنطقة، لا سيما الجهود الهادفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية القطرية.
وفي وقت سابق، أكد ممثل حركة حماس الفلسطينية في لبنان، أحمد عبد الهادي، أن "الكرة الآن بشأن مفاضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ملعب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وقال عبد الهادي، في تصريحات نقلتها قناة "المنار" اللبنانية، إن "مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة جدّية أكثر من أي فترة سابقة"، مشيرًا إلى أنه "تم مناقشة وحل كافة القضايا العالقة".
وأضاف أن "حركة "حماس" أبدت مرونة عالية لوقف العدوان وبمسؤولية عالية حرصا على وقف المجازر بحق الشعب الفلسطيني"، متابعًا: "تم حلحلة الكثير من النقاط في الفترة الماضية مع المحافظة على الثوابت وهي وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وصفقة الأسرى".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على جثة محتجز لدى "حماس" بعد يومين من تأكيد مقتل والده
08:48 GMT
وكان مسؤول في حركة "حماس" أكد، في وقت سابق، أن أي اتفاق مع إسرائيل سيعتمد على الانسحاب ووقف إطلاق النار، شدد على أن "الحركة لا ترى تجاوبا من إسرائيل بشأن الانسحاب من غزة أو اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكدا أنها وافقت على قائمة من 34 أسيراً قدمتها إسرائيل للمبادلة في اتفاق لوقف إطلاق النار.
من جهتها، نفت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان لها، ما ورد عن تسليم "حماس" لإسرائيل قائمة بأسماء المحتجزين.
ويوم الجمعة الماضية، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة نتنياهو مستعدة للتفاوض على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المراحل التالية من اتفاق تبادل الأسرى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала