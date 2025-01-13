https://sarabic.ae/20250113/بايدن-الاتفاق-بشأن-غزة-بات-وشيكا-وقريبا-من-التحقق-1096762246.html

بايدن: الاتفاق بشأن غزة بات وشيكا وقريبا من التحقق

بايدن: الاتفاق بشأن غزة بات وشيكا وقريبا من التحقق

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، أن الاتفاق بشأن غزة بات وشيكا وقريبا من التحقق، مشيرًا إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،... 13.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-13T20:36+0000

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وقال بايدن خلال خطابه الأخير حول إنجازات السياسة الخارجية في فترة ولايته: "الاتفاق بشأن غزة بات وشيكا وقريبا من التحقق".وأكد أن "الاتفاق بشأن غزة سيضمن إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال وضمان الأمن لإسرائيل".وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن "المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أموات"، مشيرة إلى أن قائمة المحتجزين، الذين سيتم الإفراج عنهم، تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى.ووفقا للاتفاق، "فمن المقرر أن يتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد"، لافتا إلى أنه "من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس".وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن تقدما قد تحقق في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" الفلسطينية.وأضاف ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي الزائر، لارس لوك راسموسن، "لقد تم إحراز تقدم، ونرى بعض التقدم في المفاوضات".

https://sarabic.ae/20250113/إعلام-إسرائيلي-ينشر-تفاصيل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096760174.html

https://sarabic.ae/20250113/أمير-قطر-يستقبل-وفد-حماس-لمفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096759202.html

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