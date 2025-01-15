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قطر تعلن التوصل لاتفاق بشأن غزة
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https://sarabic.ae/20250115/مصادر-مطلعة-تكشف-تفاصيل-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1096820969.html
مصادر مطلعة تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة في غزة
مصادر مطلعة تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة في غزة
سبوتنيك عربي
أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T18:23+0000
2025-01-15T18:23+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة، أن الاتفاق يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وعسكريين، سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك.وأوضحت المصادر أن "الاتفاق يؤكد إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بغزة مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، وعودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال".وأشارت المصادر نفسها إلى أن "الاتفاق يؤكد إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع في أنحاء القطاع"، مضيفة أن "الاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل مترابطة.. يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما".ولفتت إلى أن المرحلة الأولى منه تتضمن التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية من قبل الطرفين، مشددة على أن "المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن انسحاب قوات الاحتلال شرقًا وبعيدًا عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، كما تتضمن توقفًا مؤقتًا للطيران الإسرائيلي والاستطلاعي بغزة يوميًا لمدة 10 ساعات".وفي السياق، أفادت قناة "الميادين" بأن "اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد 24 ساعة من الإعلان عنه، حيث ينص الاتفاق، على انسحاب إسرائيلي كامل نحو الحدود من مناطق قطاع غزة كافة، إضافة إلى الانسحاب من معبر رفح وفتحه، والانسحاب من ممر نتساريم، ومحور فيلادلفيا بالتدريج".وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم الإفراج عن كل أسرى صفقة شاليط المُعاد اعتقالهم في سجون الاحتلال. كما ستفرج عن 30 معتقلاً فلسطينياً مقابل كلّ محتجز مدني إسرائيلي، و50 مقابل كلّ جندية إسرائيلية".وفي المقابل أوضحت القناة أن "إسرائيل ستفرج خلال المرحلة الأولى عن قرابة 2000 أسير بينهم 250 من ذوي المؤبّد، فضلا عن تبييض سجون الاحتلال من جميع الأسرى النساء والأطفال تحت 19 عاما".ولفتت القناة إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً، ضمن بروتوكول إنساني ترعاه دولة قطر، وإدخال 200 ألف خيمة، و60 ألف كرڤان للإيواء العاجل"، مشيرة إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستضمن تنفيذ الاتفاق.
https://sarabic.ae/20250115/مصدر-مصري-مطلع-يؤكد-التوصل-إلى-اتفاق-وحماس-تعاملنا-بمسؤولية-1096817740.html
https://sarabic.ae/20250115/ترامب-توصلنا-إلى-اتفاق-بشأن-الرهائن-الإسرائيليين-وإطلاق-سراحهم-قريبا-1096819246.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطر اليوم, قطر, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

مصادر مطلعة تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة في غزة

18:23 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatمجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية
مجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة، أن الاتفاق يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وعسكريين، سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك.
مجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
مصدر مصري مطلع يؤكد التوصل إلى اتفاق.. و"حماس": تعاملنا بمسؤولية
16:45 GMT
وأوضحت المصادر أن "الاتفاق يؤكد إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بغزة مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، وعودة الهدوء المستدام إلى قطاع غزة بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار وانسحاب قوات جيش الاحتلال".
وأشارت المصادر نفسها إلى أن "الاتفاق يؤكد إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع في أنحاء القطاع"، مضيفة أن "الاتفاق الإطاري مكون من 3 مراحل مترابطة.. يتم تنفيذ المرحلة الأولى منها خلال 42 يوما".
ولفتت إلى أن المرحلة الأولى منه تتضمن التوقف المؤقت عن العمليات العسكرية من قبل الطرفين، مشددة على أن "المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري تتضمن انسحاب قوات الاحتلال شرقًا وبعيدًا عن المناطق المكتظة بالسكان لتتمركز على الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، كما تتضمن توقفًا مؤقتًا للطيران الإسرائيلي والاستطلاعي بغزة يوميًا لمدة 10 ساعات".
وفي السياق، أفادت قناة "الميادين" بأن "اتفاق وقف إطلاق النار سيدخل حيّز التنفيذ بعد 24 ساعة من الإعلان عنه، حيث ينص الاتفاق، على انسحاب إسرائيلي كامل نحو الحدود من مناطق قطاع غزة كافة، إضافة إلى الانسحاب من معبر رفح وفتحه، والانسحاب من ممر نتساريم، ومحور فيلادلفيا بالتدريج".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
ترامب: توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين وإطلاق سراحهم قريبا
18:01 GMT
وأضافت القناة على موقعها الإلكتروني أنه "في المرحلة الأولى من الاتفاق، سيتم الإفراج عن كل أسرى صفقة شاليط المُعاد اعتقالهم في سجون الاحتلال. كما ستفرج عن 30 معتقلاً فلسطينياً مقابل كلّ محتجز مدني إسرائيلي، و50 مقابل كلّ جندية إسرائيلية".
وفي المقابل أوضحت القناة أن "إسرائيل ستفرج خلال المرحلة الأولى عن قرابة 2000 أسير بينهم 250 من ذوي المؤبّد، فضلا عن تبييض سجون الاحتلال من جميع الأسرى النساء والأطفال تحت 19 عاما".
ولفتت القناة إلى أن "اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً، ضمن بروتوكول إنساني ترعاه دولة قطر، وإدخال 200 ألف خيمة، و60 ألف كرڤان للإيواء العاجل"، مشيرة إلى أن قطر ومصر والولايات المتحدة ستضمن تنفيذ الاتفاق.
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