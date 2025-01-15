https://sarabic.ae/20250115/لأول-مرة-منذ-سيطرتها-على-نظام-الحكم-في-سوريا-إسرائيل-تستهدف-رتلا-لإدارة-العمليات-العسكرية-1096815040.html

لأول مرة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا... إسرائيل تستهدف رتلا لإدارة العمليات العسكرية

لأول مرة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا... إسرائيل تستهدف رتلا لإدارة العمليات العسكرية

سبوتنيك عربي

شهدت الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة السوريتين غارات جوية من قبل الطيران المسير الإسرائيلي استهدفت بلدة غدير البستان جنوبي البلاد. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T15:34+0000

2025-01-15T15:34+0000

2025-01-15T15:34+0000

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وقالت مصادر"سبوتنيك" في سوريا إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاورخين باتجاه رتل آليات تابع لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، أثناء تواجدة داخل بلدة غدير البستان بين محافظتي درعا والقنيطرة.وتابعت المصادر أن الاستهداف هو الأول من نوعه الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي باتجاه قوات تابعة لفصائل المعارضة المسلحة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 500 غارة جوية استهدفت بشكل مباشر مواقع ومستودعات ومطارات عسكرية سورية خلال الشهر الماضي، وذلك منعا لوصول تلك الأسلحة لفصائل المعارضة السورية التي سيطرة على نظام الحكم في سوريا بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.تصويت... هل تستجيب إسرائيل لدعوات أردوغان للانسحاب من الأراضي السورية؟

https://sarabic.ae/20250115/غارات-للتحالف-الدولي-في-إدلب-شمالي-سوريا-من-استهدفت؟-1096806059.html

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