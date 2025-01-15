لأول مرة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا... إسرائيل تستهدف رتلا لإدارة العمليات العسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/لأول-مرة-منذ-سيطرتها-على-نظام-الحكم-في-سوريا-إسرائيل-تستهدف-رتلا-لإدارة-العمليات-العسكرية-1096815040.html
لأول مرة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا... إسرائيل تستهدف رتلا لإدارة العمليات العسكرية
لأول مرة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا... إسرائيل تستهدف رتلا لإدارة العمليات العسكرية
سبوتنيك عربي
شهدت الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة السوريتين غارات جوية من قبل الطيران المسير الإسرائيلي استهدفت بلدة غدير البستان جنوبي البلاد. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T15:34+0000
2025-01-15T15:34+0000
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096004671_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_337b5afffc2ca062d04ffad5b3226e1f.jpg
وقالت مصادر"سبوتنيك" في سوريا إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاورخين باتجاه رتل آليات تابع لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، أثناء تواجدة داخل بلدة غدير البستان بين محافظتي درعا والقنيطرة.وتابعت المصادر أن الاستهداف هو الأول من نوعه الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي باتجاه قوات تابعة لفصائل المعارضة المسلحة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 500 غارة جوية استهدفت بشكل مباشر مواقع ومستودعات ومطارات عسكرية سورية خلال الشهر الماضي، وذلك منعا لوصول تلك الأسلحة لفصائل المعارضة السورية التي سيطرة على نظام الحكم في سوريا بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.تصويت... هل تستجيب إسرائيل لدعوات أردوغان للانسحاب من الأراضي السورية؟
https://sarabic.ae/20250115/غارات-للتحالف-الدولي-في-إدلب-شمالي-سوريا-من-استهدفت؟-1096806059.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/14/1096004671_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_74f321c5316a66221f9519e5f599c2cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري

لأول مرة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا... إسرائيل تستهدف رتلا لإدارة العمليات العسكرية

15:34 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiمقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في دمشق بعد رحيل حكومة بشار الأسد
مقاتلون من المعارضة السورية المسلحة في دمشق بعد رحيل حكومة بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
حصري
شهدت الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة السوريتين غارات جوية من قبل الطيران المسير الإسرائيلي استهدفت بلدة غدير البستان جنوبي البلاد.
وقالت مصادر"سبوتنيك" في سوريا إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاورخين باتجاه رتل آليات تابع لما يسمى "إدارة العمليات العسكرية في سوريا"، أثناء تواجدة داخل بلدة غدير البستان بين محافظتي درعا والقنيطرة.

وأضافت المصادر، أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى مقتل 3 أشخاص بينهم عنصرين في إدارة العمليات العسكرية وأصيب آخرون تم نقلهم إلى أحد مشافي محافظة درعا بحسب المعلومات الأولية.

الجيش التركي يشن هجوما عنيفا على القوات الكردية شمالي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
غارات "للتحالف الدولي" في إدلب شمالي سوريا من استهدفت؟
11:12 GMT
وتابعت المصادر أن الاستهداف هو الأول من نوعه الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي باتجاه قوات تابعة لفصائل المعارضة المسلحة منذ سيطرتها على نظام الحكم في سوريا بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

في وقت تشهد محافظة القنيطرة توغلا كبيرا للجيش الإسرائيلي والذي سيطر على ما يقارب 90% من المحافظة وثبت نقاطا عسكرية له داخل عدة مواقع وتلال استراتيجية وصولاً إلى منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

يذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ أكثر من 500 غارة جوية استهدفت بشكل مباشر مواقع ومستودعات ومطارات عسكرية سورية خلال الشهر الماضي، وذلك منعا لوصول تلك الأسلحة لفصائل المعارضة السورية التي سيطرة على نظام الحكم في سوريا بحسب بيان للجيش الإسرائيلي.
تصويت... هل تستجيب إسرائيل لدعوات أردوغان للانسحاب من الأراضي السورية؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
راجمة الصواريخ توس - 1أ (سولنتسيبيوك خلال معرض المنتدى الدولي أرميا 2018 (الجيش 2018 في كوبينكا - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала