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غارات "للتحالف الدولي" في إدلب شمالي سوريا من استهدفت؟
غارات "للتحالف الدولي" في إدلب شمالي سوريا من استهدفت؟
سبوتنيك عربي
سمعت عدة انفجارات بالقرب من معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، صباح اليوم الأربعاء، ناجمة عن غارات جوية للطيران المسير التابع لما يسمى "التحالف... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت مصادر "سبوتنيك" في سوريا إن طائرة مسيرة تابعة "للتحالف الدولي" حلقت، منذ ساعات صباح اليوم، فوق عدة مناطق شمال سوريا بالقرب من الحدود السورية التركية، وقامت بإطلاق 3 صواريخ على دراجة نارية كان يستلقها شخصان بالقرب من مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب شمال سوريا.وبحسب المصادر يوجد داخل محافظة إدلب عشرات المسلحين ممن قاتلوا، في وقت سابق، تحت راية تنظيم "داعش" بعدة مناطق بسوريا والعراق، وقاموا باللجوء إلى محافظة إدلب خلال السنوات الأخيرة بعد التنسيق مع عدة فصائل مسلحة متواجدة في المحافظة منها "أنصار التوحيد" .وفي وقت سابق من اليوم، أورد إعلام سوري، أنباء عن مقتل شخص باستهداف طائرة مسيرة لدراجة نارية بريف إدلب على الحدود السورية التركية. ولاحقًا، أعلن الدفاع المدني السوري مقتل شخصين جراء الهجوم.الجيش العراقي يدمر مقرا لـ"داعش" في جبال حمرينوزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

غارات "للتحالف الدولي" في إدلب شمالي سوريا من استهدفت؟

11:12 GMT 15.01.2025
© Sputnik . Ali Hashemالجيش التركي يشن هجوما عنيفا على القوات الكردية شمالي سوريا
الجيش التركي يشن هجوما عنيفا على القوات الكردية شمالي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Ali Hashem
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سمعت عدة انفجارات بالقرب من معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية، صباح اليوم الأربعاء، ناجمة عن غارات جوية للطيران المسير التابع لما يسمى "التحالف الدولي".
وقالت مصادر "سبوتنيك" في سوريا إن طائرة مسيرة تابعة "للتحالف الدولي" حلقت، منذ ساعات صباح اليوم، فوق عدة مناطق شمال سوريا بالقرب من الحدود السورية التركية، وقامت بإطلاق 3 صواريخ على دراجة نارية كان يستلقها شخصان بالقرب من مدينة سرمدا بريف محافظة إدلب شمال سوريا.

وأضافت المصادر: "الغارات أدت إلى مقتل شخص وإصابة آخر حيث تشير المعلومات إلى أن الشخصية المستهدفة هي أحد القياديين السابقين بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) والذي قتل على الفور.

ترميم المنازل من دمار الحرب التي تسببها داعش في الموصل العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
مقتل نائب مساعد والي تنظيم "داعش" و6 من معاونيه في العراق
10 يناير, 08:08 GMT
وبحسب المصادر يوجد داخل محافظة إدلب عشرات المسلحين ممن قاتلوا، في وقت سابق، تحت راية تنظيم "داعش" بعدة مناطق بسوريا والعراق، وقاموا باللجوء إلى محافظة إدلب خلال السنوات الأخيرة بعد التنسيق مع عدة فصائل مسلحة متواجدة في المحافظة منها "أنصار التوحيد" .
وفي وقت سابق من اليوم، أورد إعلام سوري، أنباء عن مقتل شخص باستهداف طائرة مسيرة لدراجة نارية بريف إدلب على الحدود السورية التركية. ولاحقًا، أعلن الدفاع المدني السوري مقتل شخصين جراء الهجوم.
الجيش العراقي يدمر مقرا لـ"داعش" في جبال حمرين
وزير الخارجية التركي: لا حاجة للوجود الأمريكي في سوريا بعد حل مسألة معتقلي "داعش"
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