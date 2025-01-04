https://sarabic.ae/20250104/الجيش-العراقي-يدمر-مقرا-لـداعش-في-جبال-حمرين-1096478563.html

الجيش العراقي يدمر مقرا لـ"داعش" في جبال حمرين

الجيش العراقي يدمر مقرا لـ"داعش" في جبال حمرين

سبوتنيك عربي

تمكن الجيش العراقي، اليوم السبت، من تدمير مقر لتنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين بالبلاد. 04.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-04T16:35+0000

2025-01-04T16:35+0000

2025-01-04T16:35+0000

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي أنه "ما زالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم أكبر واستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول أخرى) التي تلفظ أنفاسها الأخيرة".وأكدت الخلية الإعلامية أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين الواقع ضمن قيادة عمليات محافظة كركوك، حيث رصدت مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر تنظيم "داعش" حاولوا التعرض للقوة العراقية.فيما أغارت طائرات "إف 16" على هذه المضافة ودمرتها بالكامل، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة من مكان التنظيم وعدد أفراده.وأكد بيان الجيش العراقي أن "العمليات الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية كان لها الأثر الواضح في لجم العناصر الإرهابية وتطهير الأرض من دنسهم، إذ نجحت قواتنا الأمنية في تطويق تحرك العناصر الإرهابية المنهزمة واستأصلتها من مكانها".وأمس الجمعة، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في قضاء طوزخورماتو.ونقل موقع "السومرية نيوز" عن جهاز الأمن بيانا قال فيه إن قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على الإرهابي الذي كان ينوي تفجير عبوة ناسفة في القضاء. وكشفت المعلومات الاستخبارية أن المتهم ينتمي لما يسمى "ولاية كركوك"، حيث كان مسؤولاً عن توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى الترويج للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي أن "الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة.وأشار إلى أن تنظيم "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" إلى شرق نهر الفرات.

https://sarabic.ae/20241218/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-أن-داعش-بدأ-بإعادة-تنظيم-صفوفه-مستغلا-الفوضى-في-سوريا-1095939235.html

https://sarabic.ae/20240914/العراق-الجيش-الأمريكي-يعلن-مقتل-أربعة-من-قادة-داعش--1092698694.html

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