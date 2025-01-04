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https://sarabic.ae/20250104/الجيش-العراقي-يدمر-مقرا-لـداعش-في-جبال-حمرين-1096478563.html
الجيش العراقي يدمر مقرا لـ"داعش" في جبال حمرين
الجيش العراقي يدمر مقرا لـ"داعش" في جبال حمرين
سبوتنيك عربي
تمكن الجيش العراقي، اليوم السبت، من تدمير مقر لتنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين بالبلاد. 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T16:35+0000
2025-01-04T16:35+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار سوريا اليوم
العراق
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العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي أنه "ما زالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم أكبر واستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول أخرى) التي تلفظ أنفاسها الأخيرة".وأكدت الخلية الإعلامية أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين الواقع ضمن قيادة عمليات محافظة كركوك، حيث رصدت مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر تنظيم "داعش" حاولوا التعرض للقوة العراقية.فيما أغارت طائرات "إف 16" على هذه المضافة ودمرتها بالكامل، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة من مكان التنظيم وعدد أفراده.وأكد بيان الجيش العراقي أن "العمليات الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية كان لها الأثر الواضح في لجم العناصر الإرهابية وتطهير الأرض من دنسهم، إذ نجحت قواتنا الأمنية في تطويق تحرك العناصر الإرهابية المنهزمة واستأصلتها من مكانها".وأمس الجمعة، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في قضاء طوزخورماتو.ونقل موقع "السومرية نيوز" عن جهاز الأمن بيانا قال فيه إن قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على الإرهابي الذي كان ينوي تفجير عبوة ناسفة في القضاء. وكشفت المعلومات الاستخبارية أن المتهم ينتمي لما يسمى "ولاية كركوك"، حيث كان مسؤولاً عن توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى الترويج للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي أن "الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة.وأشار إلى أن تنظيم "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" إلى شرق نهر الفرات.
https://sarabic.ae/20241218/وزير-الخارجية-العراقي-يحذر-من-أن-داعش-بدأ-بإعادة-تنظيم-صفوفه-مستغلا-الفوضى-في-سوريا-1095939235.html
https://sarabic.ae/20240914/العراق-الجيش-الأمريكي-يعلن-مقتل-أربعة-من-قادة-داعش--1092698694.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار

الجيش العراقي يدمر مقرا لـ"داعش" في جبال حمرين

16:35 GMT 04.01.2025
© Photo / Iraqi Security Cellنفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نفذت القوات العراقية عملية نوعية شارك بها طيران الجيش بإنزال لضبط مواد خطيرة تهدد المجمع العراقي في محافظة ميسان أقصى جنوب البلاد، العراق 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
© Photo / Iraqi Security Cell
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تمكن الجيش العراقي، اليوم السبت، من تدمير مقر لتنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين بالبلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، عن خلية الإعلام الأمني بالجيش العراقي أنه "ما زالت عمليات قواتنا الأمنية البطلة مستمرة على مختلف قواطع المسؤولية بزخم أكبر واستهداف نوعي لملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية (المحظورة في روسيا ودول أخرى) التي تلفظ أنفاسها الأخيرة".
تصاعد دخان المعارك في أطراف مدينة حماة في سوريا، 3 ديسمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
وزير الخارجية العراقي يحذر من أن "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه مستغلا الفوضى في سوريا
18 ديسمبر 2024, 20:42 GMT
وأكدت الخلية الإعلامية أن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي نفذ عملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين الواقع ضمن قيادة عمليات محافظة كركوك، حيث رصدت مضافة للإرهابيين بداخلها عناصر تنظيم "داعش" حاولوا التعرض للقوة العراقية.
فيما أغارت طائرات "إف 16" على هذه المضافة ودمرتها بالكامل، بالتنسيق مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة من مكان التنظيم وعدد أفراده.
وأكد بيان الجيش العراقي أن "العمليات الاستباقية وتكثيف الجهود الاستخبارية كان لها الأثر الواضح في لجم العناصر الإرهابية وتطهير الأرض من دنسهم، إذ نجحت قواتنا الأمنية في تطويق تحرك العناصر الإرهابية المنهزمة واستأصلتها من مكانها".
وأمس الجمعة، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في قضاء طوزخورماتو.
الجيش الأمريكي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
العراق.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 من قادة "داعش"
14 سبتمبر 2024, 01:04 GMT
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن جهاز الأمن بيانا قال فيه إن قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على الإرهابي الذي كان ينوي تفجير عبوة ناسفة في القضاء. وكشفت المعلومات الاستخبارية أن المتهم ينتمي لما يسمى "ولاية كركوك"، حيث كان مسؤولاً عن توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى الترويج للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي أن "الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة.
وأشار إلى أن تنظيم "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" إلى شرق نهر الفرات.
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