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العراق.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل أربعة من قادة داعش
العراق.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل أربعة من قادة داعش
سبوتنيك عربي
قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن أربعة من قادة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) كانوا من بين 14 عنصرا قتلوا خلال عملية مشتركة بين القوات... 14.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-14T01:04+0000
2024-09-14T01:05+0000
الجيش الأمريكي
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
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سبوتنيك. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، "كجزء من التقييم الجاري بعد الغارة، يمكن للقيادة المركزية الأمريكية أن تؤكد مقتل أربعة من قادة داعش، بمن فيهم: المسؤول عن جميع العمليات في العراق، والمسؤول عن الإشراف على جميع العمليات في غرب العراق، والمسؤول عن الإشراف على التطوير التقني، والمسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في غرب العراق".وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن 15 عنصرا من تنظيم داعش قُتلوا على يد القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية خلال الغارة.ووفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، كان المسلحون مسلحين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة "انتحارية" متفجرة.وأفادت التقارير، أن العديد من الجنود الأمريكيين أصيبوا خلال العملية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين.
https://sarabic.ae/20240831/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-القضاء-على-15-عنصرا-من-تنظيم-داعش-الإرهابي-في-العراق-1092247503.html
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الجيش الأمريكي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم
الجيش الأمريكي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم

العراق.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل أربعة من قادة داعش

01:04 GMT 14.09.2024 (تم التحديث: 01:05 GMT 14.09.2024)
© Talgat Kaliev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الأمريكي في العراق
الجيش الأمريكي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
© Talgat Kaliev
/
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قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم السبت، إن أربعة من قادة تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) كانوا من بين 14 عنصرا قتلوا خلال عملية مشتركة بين القوات الأمريكية والعراقية في غرب العراق في أواخر أغسطس/ آب.
سبوتنيك. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، "كجزء من التقييم الجاري بعد الغارة، يمكن للقيادة المركزية الأمريكية أن تؤكد مقتل أربعة من قادة داعش، بمن فيهم: المسؤول عن جميع العمليات في العراق، والمسؤول عن الإشراف على جميع العمليات في غرب العراق، والمسؤول عن الإشراف على التطوير التقني، والمسؤول عن الإشراف على العمليات العسكرية في غرب العراق".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية، أن الغارة كانت تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة تنظيم داعش على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات في العراق، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن 15 عنصرا من تنظيم داعش قُتلوا على يد القوات الأمريكية وقوات الأمن العراقية خلال الغارة.
ووفقاً للقيادة المركزية الأمريكية، كان المسلحون مسلحين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة "انتحارية" متفجرة.
الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
العراق.. القيادة المركزية الأمريكية تعلن القضاء على 15 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي
31 أغسطس, 04:08 GMT
وأفادت التقارير، أن العديد من الجنود الأمريكيين أصيبوا خلال العملية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات.
وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى عدم وقوع إصابات بين المدنيين.
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