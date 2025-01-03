https://sarabic.ae/20250103/العراق-يعلن-القبض-على-شخص-خطط-لتنفيذ-عملية-تفجير-1096451122.html

العراق يعلن القبض على شخص خطط لتنفيذ عملية تفجير

العراق يعلن القبض على شخص خطط لتنفيذ عملية تفجير

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في قضاء... 03.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-03T14:15+0000

2025-01-03T14:15+0000

2025-01-03T14:15+0000

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049133488_0:0:2777:1563_1920x0_80_0_0_ec25e145eb4d63c297d9b899a14e6a2f.jpg

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن جهاز الأمن بيانا قال فيه إن قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على الإرهابي الذي كان ينوي تفجير عبوة ناسفة في القضاء.وكشفت المعلومات الاستخبارية أن المتهم ينتمي لما يسمى "ولاية كركوك"، حيث كان مسؤولاً عن توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى الترويج للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب اعترافات المتهم، فقد كلفته "عصابات داعش" بتنفيذ عملية إرهابية تستهدف القوات الأمنية في طوزخورماتو، عبر زرع عبوة ناسفة أخفاها في إحدى المقابر.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه "أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، تناول فيه الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في سوريا".وأضاف البيان: "أكد الأمين العام أن الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في سوريا، تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك".وأوضح البيان أن ممثل الأمين العام قام بزيارة إلى دمشق واجتمع مع عدة أطراف، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للشعب السوري.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي أن "الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة.وأشار إلى أن تنظيم "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" إلى شرق نهر الفرات.

https://sarabic.ae/20250102/العراق-يكشف-تفاصيل-تسليم-معارض-كويتي-إلى-بلاده-1096426157.html

https://sarabic.ae/20250101/الدفاعات-الجوية-التركية-تسقط-مسيرة-شمالي-العراق-1096388333.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار