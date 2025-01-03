العراق يعلن القبض على شخص خطط لتنفيذ عملية تفجير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
13:11 GMT
26 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: يجب على العراق التدخل المباشر بالشأن السوري لحماية أمنه الوطني والقومي
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
الرياض أول محطة خارجية للسلطات السورية الجديدة.. أفق التعاون بين الرياض ودمشق
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
قيادات من حماس تجري مباحثات لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار، مسؤول: الأمم المتحدة تستعد لإنهاء عمل "أونروا" في غزة والضفة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250103/العراق-يعلن-القبض-على-شخص-خطط-لتنفيذ-عملية-تفجير-1096451122.html
العراق يعلن القبض على شخص خطط لتنفيذ عملية تفجير
العراق يعلن القبض على شخص خطط لتنفيذ عملية تفجير
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في قضاء... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T14:15+0000
2025-01-03T14:15+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049133488_0:0:2777:1563_1920x0_80_0_0_ec25e145eb4d63c297d9b899a14e6a2f.jpg
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن جهاز الأمن بيانا قال فيه إن قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على الإرهابي الذي كان ينوي تفجير عبوة ناسفة في القضاء.وكشفت المعلومات الاستخبارية أن المتهم ينتمي لما يسمى "ولاية كركوك"، حيث كان مسؤولاً عن توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى الترويج للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب اعترافات المتهم، فقد كلفته "عصابات داعش" بتنفيذ عملية إرهابية تستهدف القوات الأمنية في طوزخورماتو، عبر زرع عبوة ناسفة أخفاها في إحدى المقابر.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه "أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، تناول فيه الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في سوريا".وأضاف البيان: "أكد الأمين العام أن الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في سوريا، تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك".وأوضح البيان أن ممثل الأمين العام قام بزيارة إلى دمشق واجتمع مع عدة أطراف، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للشعب السوري.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي أن "الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة.وأشار إلى أن تنظيم "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" إلى شرق نهر الفرات.
https://sarabic.ae/20250102/العراق-يكشف-تفاصيل-تسليم-معارض-كويتي-إلى-بلاده-1096426157.html
https://sarabic.ae/20250101/الدفاعات-الجوية-التركية-تسقط-مسيرة-شمالي-العراق-1096388333.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/01/1049133488_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_d8703eff4d3557fedd6b66603ff4184a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

العراق يعلن القبض على شخص خطط لتنفيذ عملية تفجير

14:15 GMT 03.01.2025
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2025
© AP Photo / Hadi Mizban
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في قضاء طوزخورماتو.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن جهاز الأمن بيانا قال فيه إن قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على الإرهابي الذي كان ينوي تفجير عبوة ناسفة في القضاء.
وكشفت المعلومات الاستخبارية أن المتهم ينتمي لما يسمى "ولاية كركوك"، حيث كان مسؤولاً عن توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى الترويج للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
قوات الأمن العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
العراق يكشف تفاصيل تسليم معارض كويتي إلى بلاده
أمس, 16:02 GMT
وبحسب اعترافات المتهم، فقد كلفته "عصابات داعش" بتنفيذ عملية إرهابية تستهدف القوات الأمنية في طوزخورماتو، عبر زرع عبوة ناسفة أخفاها في إحدى المقابر.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه "أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، تناول فيه الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في سوريا".
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
الدفاعات الجوية التركية تسقط مسيرة شمالي العراق
1 يناير, 14:42 GMT
وأضاف البيان: "أكد الأمين العام أن الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في سوريا، تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك".
وأوضح البيان أن ممثل الأمين العام قام بزيارة إلى دمشق واجتمع مع عدة أطراف، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للشعب السوري.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي أن "الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة.
وأشار إلى أن تنظيم "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" إلى شرق نهر الفرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала