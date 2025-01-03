https://sarabic.ae/20250103/العراق-يعلن-القبض-على-شخص-خطط-لتنفيذ-عملية-تفجير-1096451122.html
العراق يعلن القبض على شخص خطط لتنفيذ عملية تفجير
العراق يعلن القبض على شخص خطط لتنفيذ عملية تفجير
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في قضاء... 03.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-03T14:15+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن جهاز الأمن بيانا قال فيه إن قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على الإرهابي الذي كان ينوي تفجير عبوة ناسفة في القضاء.وكشفت المعلومات الاستخبارية أن المتهم ينتمي لما يسمى "ولاية كركوك"، حيث كان مسؤولاً عن توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى الترويج للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وبحسب اعترافات المتهم، فقد كلفته "عصابات داعش" بتنفيذ عملية إرهابية تستهدف القوات الأمنية في طوزخورماتو، عبر زرع عبوة ناسفة أخفاها في إحدى المقابر.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه "أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، تناول فيه الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في سوريا".وأضاف البيان: "أكد الأمين العام أن الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في سوريا، تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك".وأوضح البيان أن ممثل الأمين العام قام بزيارة إلى دمشق واجتمع مع عدة أطراف، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للشعب السوري.وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي أن "الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة.وأشار إلى أن تنظيم "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" إلى شرق نهر الفرات.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العراق يعلن القبض على شخص خطط لتنفيذ عملية تفجير
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن اعتقال عنصر من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في قضاء طوزخورماتو.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن جهاز الأمن بيانا قال فيه إن قوة من جهاز الأمن الوطني تمكنت من القبض على الإرهابي الذي كان ينوي تفجير عبوة ناسفة في القضاء.
وكشفت المعلومات الاستخبارية أن المتهم ينتمي لما يسمى "ولاية كركوك"، حيث كان مسؤولاً عن توفير الدعم اللوجستي والمواد المتفجرة، بالإضافة إلى الترويج للتنظيم الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب اعترافات المتهم، فقد كلفته "عصابات داعش" بتنفيذ عملية إرهابية تستهدف القوات الأمنية في طوزخورماتو، عبر زرع عبوة ناسفة أخفاها في إحدى المقابر.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه "أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، السيد فؤاد حسين، يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، تناول فيه الطرفان تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في سوريا".
وأضاف البيان: "أكد الأمين العام أن الأمم المتحدة، من خلال ممثلها الخاص في سوريا، تتابع بشكل مستمر الأوضاع والمشاكل هناك".
وأوضح البيان أن ممثل الأمين العام قام بزيارة إلى دمشق واجتمع مع عدة أطراف، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للشعب السوري.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية العراقي أن "الأوضاع في سوريا تتسم بالتعقيد مع سيطرة جماعات مسلحة مختلفة على مناطق متعددة.
وأشار إلى أن تنظيم "داعش" بدأ بإعادة تنظيم صفوفه، مستغلاً الفوضى الناجمة عن انهيار الجيش السوري وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" إلى شرق نهر الفرات.