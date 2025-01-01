https://sarabic.ae/20250101/الدفاعات-الجوية-التركية-تسقط-مسيرة-شمالي-العراق-1096388333.html

الدفاعات الجوية التركية تسقط مسيرة شمالي العراق

الدفاعات الجوية التركية تسقط مسيرة شمالي العراق

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية التركية أسقطت طائرة مسيرة في شمال العراق. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T14:42+0000

2025-01-01T14:42+0000

2025-01-01T14:42+0000

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

أخبار تركيا اليوم

العراق

أخبار العراق اليوم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/103297/99/1032979983_1:0:1100:618_1920x0_80_0_0_c664e5790108a4f473149b233de880d9.jpg

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله،ن إن "طائرة مسيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التركية".وبحسب المصدر فإن الدفاعات الجوية التركية التي أسقطت المسيرة تتمركز في قمم جبل متين المطل على العمادية في دهوك، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي خسائر.وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بوزير الدفاع التركي، يشار كولر، قد اجتمعا يوم الأربعاء الماضي، لبحث سبل تأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السفارة العراقية في أنقرة، بيانا قالت فيه إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، التقى وزير الدفاع التركيّ، يشار كولر، بحثا تعزيز التعاون الأمنيّ المُشترَك وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين الصديقين".وفي وقت سابق، قتلت الاستخبارات التركية القيادي في تنظيم "بي كي كي" فرات سيريهان، المطلوب بالنشرة الرمادية، بعملية في شمال العراق.ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية تركية قولها إن "سيريهان ذا الاسم الحركي "هوغير باطمان"، خطط لعملية إرهابية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".وأضاف المصدر أن "الاستخبارات التركية تلقت معلومات مفادها أن سيريهان وفر أسلحة وذخيرة لأعضاء التنظيم الإرهابي في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، وتحديدا بمنطقة "كارة" شمالي العراق".وأوضح أن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهان وعدد من الإرهابيين برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدف تنفيذ عملية ضد القوات التركية".يذكر أن تركيا تنفذ عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.

https://sarabic.ae/20241201/وزيرا-خارجية-العراق-وتركيا-يؤكدان-أن-الأوضاع-بسوريا-معقدة-جدا-ويجب-ألا-تؤثر-على-المنطقة-1095374755.html

https://sarabic.ae/20241126/تركيا-تعلن-بدء-اتخاذ-خطوات-ملموسة-بشأن-مذكرة-التفاهم-الأمنية-مع-العراق-1095199705.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار