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https://sarabic.ae/20250101/الدفاعات-الجوية-التركية-تسقط-مسيرة-شمالي-العراق-1096388333.html
الدفاعات الجوية التركية تسقط مسيرة شمالي العراق
الدفاعات الجوية التركية تسقط مسيرة شمالي العراق
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية التركية أسقطت طائرة مسيرة في شمال العراق. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T14:42+0000
2025-01-01T14:42+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله،ن إن "طائرة مسيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التركية".وبحسب المصدر فإن الدفاعات الجوية التركية التي أسقطت المسيرة تتمركز في قمم جبل متين المطل على العمادية في دهوك، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي خسائر.وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بوزير الدفاع التركي، يشار كولر، قد اجتمعا يوم الأربعاء الماضي، لبحث سبل تأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السفارة العراقية في أنقرة، بيانا قالت فيه إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، التقى وزير الدفاع التركيّ، يشار كولر، بحثا تعزيز التعاون الأمنيّ المُشترَك وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين الصديقين".وفي وقت سابق، قتلت الاستخبارات التركية القيادي في تنظيم "بي كي كي" فرات سيريهان، المطلوب بالنشرة الرمادية، بعملية في شمال العراق.ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية تركية قولها إن "سيريهان ذا الاسم الحركي "هوغير باطمان"، خطط لعملية إرهابية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".وأضاف المصدر أن "الاستخبارات التركية تلقت معلومات مفادها أن سيريهان وفر أسلحة وذخيرة لأعضاء التنظيم الإرهابي في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، وتحديدا بمنطقة "كارة" شمالي العراق".وأوضح أن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهان وعدد من الإرهابيين برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدف تنفيذ عملية ضد القوات التركية".يذكر أن تركيا تنفذ عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.
https://sarabic.ae/20241201/وزيرا-خارجية-العراق-وتركيا-يؤكدان-أن-الأوضاع-بسوريا-معقدة-جدا-ويجب-ألا-تؤثر-على-المنطقة-1095374755.html
https://sarabic.ae/20241126/تركيا-تعلن-بدء-اتخاذ-خطوات-ملموسة-بشأن-مذكرة-التفاهم-الأمنية-مع-العراق-1095199705.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

الدفاعات الجوية التركية تسقط مسيرة شمالي العراق

14:42 GMT 01.01.2025
© Sputnik . Bassel Shurtouhالجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة
الجيش التركي يواصل تعزيز نقاطه بريف حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Sputnik . Bassel Shurtouh
تابعنا عبر
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية التركية أسقطت طائرة مسيرة في شمال العراق.
ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله،ن إن "طائرة مسيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني تم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية التركية".
وبحسب المصدر فإن الدفاعات الجوية التركية التي أسقطت المسيرة تتمركز في قمم جبل متين المطل على العمادية في دهوك، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي خسائر.
وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2024
وزيرا خارجية العراق وتركيا يؤكدان أن الأوضاع بسوريا "معقدة جدا" ويجب ألا تؤثر على المنطقة
1 ديسمبر 2024, 14:45 GMT
وكان وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، بوزير الدفاع التركي، يشار كولر، قد اجتمعا يوم الأربعاء الماضي، لبحث سبل تأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن السفارة العراقية في أنقرة، بيانا قالت فيه إن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، التقى وزير الدفاع التركيّ، يشار كولر، بحثا تعزيز التعاون الأمنيّ المُشترَك وتبادل المعلومات والخبرات وتأمين الحدود المُشترَكة بين البلدين الصديقين".
وفي وقت سابق، قتلت الاستخبارات التركية القيادي في تنظيم "بي كي كي" فرات سيريهان، المطلوب بالنشرة الرمادية، بعملية في شمال العراق.
المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
تركيا تعلن بدء اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مذكرة التفاهم الأمنية مع العراق
26 نوفمبر 2024, 11:28 GMT
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية تركية قولها إن "سيريهان ذا الاسم الحركي "هوغير باطمان"، خطط لعملية إرهابية ضد القوات التركية في شمال سوريا عام 2016".
وأضاف المصدر أن "الاستخبارات التركية تلقت معلومات مفادها أن سيريهان وفر أسلحة وذخيرة لأعضاء التنظيم الإرهابي في منطقة عملية "المخلب ـ القفل"، وتحديدا بمنطقة "كارة" شمالي العراق".
وأوضح أن "الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد سيريهان وعدد من الإرهابيين برفقته في منطقة "كارة"، حيث كانوا يتواجدون بهدف تنفيذ عملية ضد القوات التركية".
يذكر أن تركيا تنفذ عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، ويتخذ "بي كي كي" من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
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