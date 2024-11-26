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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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تركيا تعلن بدء اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مذكرة التفاهم الأمنية مع العراق
تركيا تعلن بدء اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مذكرة التفاهم الأمنية مع العراق
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، بدء بلاده "اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب التي تم توقيعها مع العراق". 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال غولر: "إن تركيا تتعاون بالمثل بشكل وثيق مع الحكومة الإقليمية في شمال العراق لضمان السلام في المنطقة، ولإنهاء وجود التنظيم الإرهابي"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، حسب وكالة الأناضول التركية.وأكد أن "حرب تركيا ضد الإرهاب ستستمر بلا هوادة حتى يختفي الإرهابيون الدمويون من هذه الجغرافيا"، مضيفًا: "أنشطتنا في المنطقة مستمرة، وستستمر بنفس الوتيرة والتصميم".وأعلن وزير الدفاع التركي، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية لمناقشة موازنة وزارة الدفاع التركية لعام 2025، تطهير منطقة الزاب شمالي العراق من عناصر تنظيم "بي كي كي".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" شمالي العراق.ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة بيانا تعهدت فيه بأن يواصل الجيش التركي عملياته "حتى تجفيف منابع الإرهاب"، على حد وصفه.وأوضح البيان التركي أن القوات "حيّدت 8 إرهابيين من "بي كي كي" في منطقتي حفتانين وعملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.ولفتت الوكالة إلى أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.وفي وقت سابق، من الشهر الجاري أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، افتتاح 22 مخفرا جديدا على الخط الحدودي مع تركيا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن قيادة قوات الحدود العراقية أن قائد القوات الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، زار لواء الحدود الأول الماسك للحدود العراقية التركية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.وأوضح البيان العسكري أن الفريق عبد الوهاب سكر كان يرافقه قائد حدود المنطقة الأولى اللواء دلير فرزندة الزيباري، حيث قام القائد العسكري بافتتاح 22 مخفرا حدوديا جديدا على الخط الصفري بين العراق وتركيا.وأشار البيان العراقي إلى أنه جرى شق الطرق لهذه المخافر الحدودية وتشييدها في مناطق شديدة الوعورة وصعبة التضاريس، وهي المخافر الـ 22 التي تم إنشاؤها للمرة الأولى في هذه المناطق من الحدود العراقية التركية.يذكر أنه في 17 أبريل/ نيسان عام 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفاشين ـ باسيان، شمالي العراق.
https://sarabic.ae/20240713/زعيم-عصائب-أهل-الحق-يدعو-تركيا-إلى-سحب-قواتها-من-العراق-1090746611.html
https://sarabic.ae/20241009/لمنع-التسلل-والتهريب-العراق-يفتتح-22-مخفرا-على-الحدود-مع-تركيا-1093596535.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم

تركيا تعلن بدء اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مذكرة التفاهم الأمنية مع العراق

11:28 GMT 26.11.2024
© AP Photo / DHA-Depo Photosالمناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017
المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 26 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© AP Photo / DHA-Depo Photos
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أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، بدء بلاده "اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب التي تم توقيعها مع العراق".
وقال غولر: "إن تركيا تتعاون بالمثل بشكل وثيق مع الحكومة الإقليمية في شمال العراق لضمان السلام في المنطقة، ولإنهاء وجود التنظيم الإرهابي"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، حسب وكالة الأناضول التركية.
وأكد أن "حرب تركيا ضد الإرهاب ستستمر بلا هوادة حتى يختفي الإرهابيون الدمويون من هذه الجغرافيا"، مضيفًا: "أنشطتنا في المنطقة مستمرة، وستستمر بنفس الوتيرة والتصميم".
الجيش التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
زعيم "عصائب أهل الحق" يدعو تركيا إلى سحب قواتها من العراق
13 يوليو, 06:04 GMT
وأعلن وزير الدفاع التركي، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية لمناقشة موازنة وزارة الدفاع التركية لعام 2025، تطهير منطقة الزاب شمالي العراق من عناصر تنظيم "بي كي كي".
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" شمالي العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة بيانا تعهدت فيه بأن يواصل الجيش التركي عملياته "حتى تجفيف منابع الإرهاب"، على حد وصفه.
وأوضح البيان التركي أن القوات "حيّدت 8 إرهابيين من "بي كي كي" في منطقتي حفتانين وعملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.
ولفتت الوكالة إلى أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.
المناورات التركية العراقية في جنوب شرق تركيا، قرب الحدود مع العراق، 25 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
لمنع التسلل والتهريب.. العراق يفتتح 22 مخفرا على الحدود مع تركيا
9 أكتوبر, 19:59 GMT
وفي وقت سابق، من الشهر الجاري أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، افتتاح 22 مخفرا جديدا على الخط الحدودي مع تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن قيادة قوات الحدود العراقية أن قائد القوات الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، زار لواء الحدود الأول الماسك للحدود العراقية التركية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.
وأوضح البيان العسكري أن الفريق عبد الوهاب سكر كان يرافقه قائد حدود المنطقة الأولى اللواء دلير فرزندة الزيباري، حيث قام القائد العسكري بافتتاح 22 مخفرا حدوديا جديدا على الخط الصفري بين العراق وتركيا.
وأشار البيان العراقي إلى أنه جرى شق الطرق لهذه المخافر الحدودية وتشييدها في مناطق شديدة الوعورة وصعبة التضاريس، وهي المخافر الـ 22 التي تم إنشاؤها للمرة الأولى في هذه المناطق من الحدود العراقية التركية.
يذكر أنه في 17 أبريل/ نيسان عام 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفاشين ـ باسيان، شمالي العراق.
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