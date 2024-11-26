https://sarabic.ae/20241126/تركيا-تعلن-بدء-اتخاذ-خطوات-ملموسة-بشأن-مذكرة-التفاهم-الأمنية-مع-العراق-1095199705.html

تركيا تعلن بدء اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مذكرة التفاهم الأمنية مع العراق

تركيا تعلن بدء اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مذكرة التفاهم الأمنية مع العراق

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، بدء بلاده "اتخاذ خطوات ملموسة على صعيد مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب التي تم توقيعها مع العراق". 26.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال غولر: "إن تركيا تتعاون بالمثل بشكل وثيق مع الحكومة الإقليمية في شمال العراق لضمان السلام في المنطقة، ولإنهاء وجود التنظيم الإرهابي"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، حسب وكالة الأناضول التركية.وأكد أن "حرب تركيا ضد الإرهاب ستستمر بلا هوادة حتى يختفي الإرهابيون الدمويون من هذه الجغرافيا"، مضيفًا: "أنشطتنا في المنطقة مستمرة، وستستمر بنفس الوتيرة والتصميم".وأعلن وزير الدفاع التركي، في كلمة خلال مشاركته في اجتماع لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية لمناقشة موازنة وزارة الدفاع التركية لعام 2025، تطهير منطقة الزاب شمالي العراق من عناصر تنظيم "بي كي كي".وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 8 عناصر من حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" شمالي العراق.ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة بيانا تعهدت فيه بأن يواصل الجيش التركي عملياته "حتى تجفيف منابع الإرهاب"، على حد وصفه.وأوضح البيان التركي أن القوات "حيّدت 8 إرهابيين من "بي كي كي" في منطقتي حفتانين وعملية "المخلب - القفل" شمالي العراق.ولفتت الوكالة إلى أن "بي كي كي" يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.وفي وقت سابق، من الشهر الجاري أكدت قيادة قوات الحدود العراقية، افتتاح 22 مخفرا جديدا على الخط الحدودي مع تركيا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن قيادة قوات الحدود العراقية أن قائد القوات الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر، زار لواء الحدود الأول الماسك للحدود العراقية التركية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة دهوك.وأوضح البيان العسكري أن الفريق عبد الوهاب سكر كان يرافقه قائد حدود المنطقة الأولى اللواء دلير فرزندة الزيباري، حيث قام القائد العسكري بافتتاح 22 مخفرا حدوديا جديدا على الخط الصفري بين العراق وتركيا.وأشار البيان العراقي إلى أنه جرى شق الطرق لهذه المخافر الحدودية وتشييدها في مناطق شديدة الوعورة وصعبة التضاريس، وهي المخافر الـ 22 التي تم إنشاؤها للمرة الأولى في هذه المناطق من الحدود العراقية التركية.يذكر أنه في 17 أبريل/ نيسان عام 2022، أطلق الجيش التركي عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفاشين ـ باسيان، شمالي العراق.

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https://sarabic.ae/20241009/لمنع-التسلل-والتهريب-العراق-يفتتح-22-مخفرا-على-الحدود-مع-تركيا-1093596535.html

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