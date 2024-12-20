https://sarabic.ae/20241220/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تصفية-زعيم-داعش-بضربة-دقيقة-في-سوريا--1096018927.html
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تصفية زعيم "داعش" بضربة دقيقة في سوريا
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تصفية زعيم "داعش" بضربة دقيقة في سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمقتل زعيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) بضربة أمريكية بمدينة دير الزور شرقي سوريا. 20.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-20T14:43+0000
2024-12-20T14:43+0000
2024-12-20T14:57+0000
العالم العربي
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085503514_0:289:750:711_1920x0_80_0_0_1dc4b3dc4aeb425727dc193f8c20b1aa.jpg
وقالت القيادة الأمريكية في بيان: "في 19 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة جوية دقيقة استهدفت زعيم "داعش" أبو يوسف المعروف باسم محمود، في محافظة دير الزور بسوريا، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر "داعش"، بما في ذلك أبو يوسف".ولفتت إلى أنه "تم تنفيذ هذه الضربة في منطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة النظام السوري".وخلص البيان إلى أن "الولايات المتحدة، وبالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لـ"داعش" باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسها. لدى "داعش" نية لتحرير أكثر من 8000 عميل لها محتجزين حاليا في منشآت بسوريا".وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم "داعش" الإرهابي بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين.
https://sarabic.ae/20241208/القيادة-المركزية-الأمريكية-واشنطن-نفذت-أكثر-من-75-غارة-في-سوريا-لمنع-داعش-من-استغلال-الوضع-الراهن-1095615234.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1c/1085503514_0:219:750:782_1920x0_80_0_0_d1a43aeb4b82af8f191ef4c3a2b17d2b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تصفية زعيم "داعش" بضربة دقيقة في سوريا
14:43 GMT 20.12.2024 (تم التحديث: 14:57 GMT 20.12.2024)
أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمقتل زعيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) بضربة أمريكية بمدينة دير الزور شرقي سوريا.
وقالت القيادة الأمريكية في بيان: "في 19 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة جوية دقيقة استهدفت زعيم "داعش" أبو يوسف المعروف باسم محمود، في محافظة دير الزور بسوريا، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر "داعش"، بما في ذلك أبو يوسف".
وأضافت: "هذه الضربة الجوية هي جزء من التزام القيادة المركزية الأمريكية المستمر، جنبا إلى جنب مع الشركاء في المنطقة بتعطيل جهود الإرهابيين لتخطيط وتنظيم وتنفيذ هجمات ضد المدنيين والعسكريين من الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
ولفتت إلى أنه "تم تنفيذ هذه الضربة في منطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة النظام السوري".
وخلص البيان إلى أن "الولايات المتحدة، وبالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لـ"داعش" باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسها. لدى "داعش" نية لتحرير أكثر من 8000 عميل لها محتجزين حاليا في منشآت بسوريا".
وكان تنظيم "داعش" الإرهابي (منظمة محظورة في روسيا ودول عدة) قد أعلن في رسالة صوتية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقتل زعيمه المدعو أبو الحسن الهاشمي القرشي، في مواجهات في ضواحي درعا بالجنوب السوري، وتعيين المدعو أبو الحسين القرشي خلفاً له.
وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم "داعش
" الإرهابي بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين.