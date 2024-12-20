https://sarabic.ae/20241220/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تصفية-زعيم-داعش-بضربة-دقيقة-في-سوريا--1096018927.html

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تصفية زعيم "داعش" بضربة دقيقة في سوريا

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تصفية زعيم "داعش" بضربة دقيقة في سوريا

سبوتنيك عربي

أفادت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، بمقتل زعيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) بضربة أمريكية بمدينة دير الزور شرقي سوريا. 20.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت القيادة الأمريكية في بيان: "في 19 ديسمبر (كانون الأول الجاري)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة جوية دقيقة استهدفت زعيم "داعش" أبو يوسف المعروف باسم محمود، في محافظة دير الزور بسوريا، ما أسفر عن مقتل اثنين من عناصر "داعش"، بما في ذلك أبو يوسف".ولفتت إلى أنه "تم تنفيذ هذه الضربة في منطقة كانت خاضعة سابقا لسيطرة النظام السوري".وخلص البيان إلى أن "الولايات المتحدة، وبالعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، لن تسمح لـ"داعش" باستغلال الوضع الحالي في سوريا وإعادة تشكيل نفسها. لدى "داعش" نية لتحرير أكثر من 8000 عميل لها محتجزين حاليا في منشآت بسوريا".وبعد صعوده في عام 2014 في العراق وسوريا، مُني تنظيم "داعش" الإرهابي بالهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين.

https://sarabic.ae/20241208/القيادة-المركزية-الأمريكية-واشنطن-نفذت-أكثر-من-75-غارة-في-سوريا-لمنع-داعش-من-استغلال-الوضع-الراهن-1095615234.html

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