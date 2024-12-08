https://sarabic.ae/20241208/القيادة-المركزية-الأمريكية-واشنطن-نفذت-أكثر-من-75-غارة-في-سوريا-لمنع-داعش-من-استغلال-الوضع-الراهن-1095615234.html
القيادة المركزية الأمريكية: واشنطن نفذت أكثر من 75 غارة في سوريا لمنع "داعش" من استغلال الوضع الراهن
القيادة المركزية الأمريكية: واشنطن نفذت أكثر من 75 غارة في سوريا لمنع "داعش" من استغلال الوضع الراهن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ عشرات الغارات الجوية على أكثر من 75 هدفا في سوريا، بما في ذلك معسكرات ومسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في... 08.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-08T20:35+0000
2024-12-08T20:35+0000
2024-12-08T20:35+0000
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العالم العربي
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وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أنه "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية عشرات الضربات الجوية الدقيقة في 8 ديسمبر/ كانون الأول، لتدمير معسكرات "داعش" ومسلحيه، لمنع "داعش" من استغلال الوضع الراهن في البلاد".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.
https://sarabic.ae/20241208/ما-مستقبل-العلاقات-بين-العراق-وسوريا-بعد-سقوط-نظام-الأسد؟-1095613839.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
القيادة المركزية الأمريكية: واشنطن نفذت أكثر من 75 غارة في سوريا لمنع "داعش" من استغلال الوضع الراهن
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ عشرات الغارات الجوية على أكثر من 75 هدفا في سوريا، بما في ذلك معسكرات ومسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا).
وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أنه "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية عشرات الضربات الجوية الدقيقة في 8 ديسمبر/ كانون الأول، لتدمير معسكرات "داعش" ومسلحيه، لمنع "داعش" من استغلال الوضع الراهن في البلاد".
وكانت المعارضة السورية المسلحة قد أعلنت، اليوم الأحد، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.
وأعلن قائد الجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع (الجولاني)، فجر اليوم الأحد، استمرار الحكومة السورية في أداء عملها بإشراف رئيس الوزراء محمد الجلالي، حتى يتم تسليم السلطة.
وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية
محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.