https://sarabic.ae/20241208/القيادة-المركزية-الأمريكية-واشنطن-نفذت-أكثر-من-75-غارة-في-سوريا-لمنع-داعش-من-استغلال-الوضع-الراهن-1095615234.html

القيادة المركزية الأمريكية: واشنطن نفذت أكثر من 75 غارة في سوريا لمنع "داعش" من استغلال الوضع الراهن

القيادة المركزية الأمريكية: واشنطن نفذت أكثر من 75 غارة في سوريا لمنع "داعش" من استغلال الوضع الراهن

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ عشرات الغارات الجوية على أكثر من 75 هدفا في سوريا، بما في ذلك معسكرات ومسلحي تنظيم "داعش" (المحظور في... 08.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-08T20:35+0000

2024-12-08T20:35+0000

2024-12-08T20:35+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

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وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أنه "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية عشرات الضربات الجوية الدقيقة في 8 ديسمبر/ كانون الأول، لتدمير معسكرات "داعش" ومسلحيه، لمنع "داعش" من استغلال الوضع الراهن في البلاد".وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الأحد، قال رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي، إنه مستعد للتعاون مع أي قيادة جديدة يختارها الشعب السوري، مضيفا أنه سيظل في منزله، وأبدى استعداده لدعم استمرار تصريف شؤون الدولة.

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