https://sarabic.ae/20250115/ترامب-توصلنا-إلى-اتفاق-بشأن-الرهائن-الإسرائيليين-وإطلاق-سراحهم-قريبا-1096819246.html

ترامب: توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين وإطلاق سراحهم قريبا

ترامب: توصلنا إلى اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين وإطلاق سراحهم قريبا

سبوتنيك عربي

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، باتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T18:01+0000

2025-01-15T18:01+0000

2025-01-15T18:01+0000

العالم

أخبار العالم الآن

دونالد ترامب

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0a/1094650223_0:0:1660:935_1920x0_80_0_0_aa535b579416f52cec0a7453e5752c95.jpg

وأعلن ترامب عن إتمام الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، ما يفتح باب الأمل في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قبل خمسة أيام فقط من عودة ترامب إلى السلطة.وقال ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال": "أتممنا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط، سيتم إطلاق سراحهم قريبًا. شكرًا لكم!".وجاء إعلان ترامب عن الاتفاق الذي تم بواسطة قطرية مصرية أمريكية قبل أي إعلان رسمي من البيت الأبيض أو الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته.أكد مصدر مصري مطلع، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، عن مصدر مصري مطلع، أن "بيانا مشتركا بعد قليل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وبأن هذا الاتفاق سينهي معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع بجهود الوسطاء.وأوضحت مصادر للقناة أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين وعودة الهدوء المستدام.وأشارت المصادر إلى أن "الاتفاق يؤكد على إعادة إعمار قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية والسماح بحركة السكان ونقل البضائع، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بقطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك".ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصابر بوقف العدوان عليه ووضع حد للمجازر الإسرائيلية.وأفادت الحركة بأن وفدها سلَّم للوسطاء موافقتها على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الوفد كان برئاسة خليل الحية، حيث سلَّم كلا من مصر وقطر موافقة الحركة على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن معظم قوات الجيش الإسرائيلي ستنسحب من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة في الاتفاق المزمع إعلانه مع حركة "حماس".

https://sarabic.ae/20250115/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تغييب-السلطة-في-غزة-يهدد-المشروع-الوطني-1096818955.html

https://sarabic.ae/20250113/أمير-قطر-يستقبل-وفد-حماس-لمفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096759202.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم