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مصدر مصري مطلع يؤكد التوصل إلى اتفاق.. و"حماس": تعاملنا بمسؤولية
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https://sarabic.ae/20250115/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تغييب-السلطة-في-غزة-يهدد-المشروع-الوطني-1096818955.html
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تغييب السلطة في غزة يهدد المشروع الوطني
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تغييب السلطة في غزة يهدد المشروع الوطني
سبوتنيك عربي
قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن إسرائيل وحركة حماس توافقتا على استثناء وتغييب السلطة الفلسطينية عن المشهد في قطاع غزة. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T17:22+0000
2025-01-15T17:22+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه في مقابل ذلك هناك رغبة جامحة من المواطنين الفلسطينيين وتأييدا واسعا لعودة السلطة لتولي مقاليد الأمور في القطاع كما كانت قبل 17 عاما، وكما هو الآن في الضفة الغربية، ما يعني إعادة توحيد الأرض الفلسطينية.ويرى الهباش أن ذلك ما يضمن بقاء المشروع الوطني الفلسطيني، والحقوق المشروعة للشعب، وقيام الدولة المستقلة، وبدونه يكون قد حكم على المشروع الوطني الفلسطيني بالضياع والدمار، وهو ما يسعى له نتنياهو وتماهت حركة حماس مع الرغبة الإسرائيلية.وقال إن تغييب السلطة الفلسطينية في اتفاق إسرائيل وحماس، يشكل خطرًا على قطاع غزة، وعلى المشروع الوطني الفلسطيني بشكل عام.واستطرد: "لا يمكن أن نقبل إلا بأن يكون قطاع غزة والضفة الغربية ضمن وحدة قانونية وسياسية وإدارية واحدة، تحت مسؤولية جهة واحدة هي السلطة الوطنية، ودولة فلسطين، بولاية منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما يضمن بقاء المشروع الوطني وحمايته، وبغير ذلك نكون قد حكمنا على المشروع الوطني بالضياع".وفيما يتعلق بلجنة الإسناد الوطني، قال: "نحن لن نقبل بلجنة إسناد ولا بأي جهة غير السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية لتتولى الأمور في قطاع غزة، وخاصة أن بعد 17 عاما من تولي حماس وسيطرتها بشكل غير شرعي على مقاليد الأمور في قطاع غزة، حدث ما نراه الآن".وقال إن "حماس خلال 17 عاما من توليها القطاع من الناحية الأمنية، حيث أن الأمور الإدارية كانت السلطة الوطنية من تديرها، وترعى الخدمات التي تقدم للمواطنين، ساهمت في تدمير شبه كامل للحياة بقطاع غزة، مليون ونصف مواطن بلا مأوى، وأكثر من 200 ألف إنسان ما بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل".وشدد على أن المشروع الوطني الفلسطيني في خطر وعلى المحك، ولا مناص ولا خيار آخر سوى أن يعاد وضع قطاع غزة والضفة الغربية في إطار واحد، تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يؤكد أهمية السير نحو السلام".وأوضح مصطفى، خلال تصريحات له، أن "الفلسطينيين يواجهون وضعا صعبا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توحيد غزة والضفة والقدس تحت حكومة واحدة".وشدد على "ضرورة دعم الائتلاف الدولي لتكريس حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "غزة تحت حرب الإبادة الجماعية بعد مرور أكثر من عام".وأوضح أن "غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد"، مؤكدا استعداد الحكومة لتحمل مسؤولياتها في غزة وتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
https://sarabic.ae/20250115/مصدر-مصري-مطلع-يؤكد-التوصل-إلى-اتفاق-وحماس-تعاملنا-بمسؤولية-1096817740.html
https://sarabic.ae/20250115/مكتب-نتنياهو-يكشف-حقيقة-رد-حماس-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتبادل-الأسرى-1096815991.html
https://sarabic.ae/20250114/مصر-تؤكد-استعدادها-لاستضافة-مؤتمر-دولي-لإعادة-إعمار-غزة-بعد-بعد-وقف-إطلاق-النار-1096783208.html
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حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تغييب السلطة في غزة يهدد المشروع الوطني

17:22 GMT 15.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمحمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن إسرائيل وحركة حماس توافقتا على استثناء وتغييب السلطة الفلسطينية عن المشهد في قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أنه في مقابل ذلك هناك رغبة جامحة من المواطنين الفلسطينيين وتأييدا واسعا لعودة السلطة لتولي مقاليد الأمور في القطاع كما كانت قبل 17 عاما، وكما هو الآن في الضفة الغربية، ما يعني إعادة توحيد الأرض الفلسطينية.
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مصدر مصري مطلع يؤكد التوصل إلى اتفاق.. و"حماس": تعاملنا بمسؤولية
16:45 GMT
ويرى الهباش أن ذلك ما يضمن بقاء المشروع الوطني الفلسطيني، والحقوق المشروعة للشعب، وقيام الدولة المستقلة، وبدونه يكون قد حكم على المشروع الوطني الفلسطيني بالضياع والدمار، وهو ما يسعى له نتنياهو وتماهت حركة حماس مع الرغبة الإسرائيلية.
وقال إن تغييب السلطة الفلسطينية في اتفاق إسرائيل وحماس، يشكل خطرًا على قطاع غزة، وعلى المشروع الوطني الفلسطيني بشكل عام.
واستطرد: "لا يمكن أن نقبل إلا بأن يكون قطاع غزة والضفة الغربية ضمن وحدة قانونية وسياسية وإدارية واحدة، تحت مسؤولية جهة واحدة هي السلطة الوطنية، ودولة فلسطين، بولاية منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما يضمن بقاء المشروع الوطني وحمايته، وبغير ذلك نكون قد حكمنا على المشروع الوطني بالضياع".
وفيما يتعلق بلجنة الإسناد الوطني، قال: "نحن لن نقبل بلجنة إسناد ولا بأي جهة غير السلطة الوطنية والحكومة الفلسطينية لتتولى الأمور في قطاع غزة، وخاصة أن بعد 17 عاما من تولي حماس وسيطرتها بشكل غير شرعي على مقاليد الأمور في قطاع غزة، حدث ما نراه الآن".
وقال إن "حماس خلال 17 عاما من توليها القطاع من الناحية الأمنية، حيث أن الأمور الإدارية كانت السلطة الوطنية من تديرها، وترعى الخدمات التي تقدم للمواطنين، ساهمت في تدمير شبه كامل للحياة بقطاع غزة، مليون ونصف مواطن بلا مأوى، وأكثر من 200 ألف إنسان ما بين شهيد وجريح ومفقود ومعتقل".
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15:48 GMT
وشدد على أن المشروع الوطني الفلسطيني في خطر وعلى المحك، ولا مناص ولا خيار آخر سوى أن يعاد وضع قطاع غزة والضفة الغربية في إطار واحد، تحت قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يؤكد أهمية السير نحو السلام".
وأوضح مصطفى، خلال تصريحات له، أن "الفلسطينيين يواجهون وضعا صعبا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توحيد غزة والضفة والقدس تحت حكومة واحدة".
وشدد على "ضرورة دعم الائتلاف الدولي لتكريس حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "غزة تحت حرب الإبادة الجماعية بعد مرور أكثر من عام".
وأوضح أن "غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد"، مؤكدا استعداد الحكومة لتحمل مسؤولياتها في غزة وتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع.
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أمس, 13:22 GMT
وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
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