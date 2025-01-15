https://sarabic.ae/20250115/مكتب-نتنياهو-يكشف-حقيقة-رد-حماس-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتبادل-الأسرى-1096815991.html

مكتب نتنياهو يكشف حقيقة رد "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

مكتب نتنياهو يكشف حقيقة رد "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

سبوتنيك عربي

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، حقيقة رد "حماس" على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T15:48+0000

2025-01-15T15:48+0000

2025-01-15T15:48+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن مكتب نتنياهو قد نفى تقديم حركة "حماس" ردها حتى الآن، على صفقة تبادل الأسرى، رغم تصريح مصدر إسرائيلي مطلع بأن الحركة قدمت ردا إيجابيا على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن معظم قوات الجيش الإسرائيلي ستنسحب من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة في الاتفاق المزمع إعلانه مع حركة "حماس".وأوضحت "القناة 12" الإسرائيلية أنه من بنود الاتفاق المزمع الإعلان عنها قريبا، انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور "نتساريم" في المرحلة الأولى من الاتفاق.وينص الاتفاق على الإفراج عن 3 محتجزين في اليوم الأول، و4 في اليوم السابع، و13 في اليوم الـ14، وفي اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 محتجزين و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير.ويشير الاتفاق بحسب "القناة 12" الإسرائيلية، إلى أنه اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، كما أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا.فيما أوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه لن يطلق سراح أسرى النخبة من حركة حماس في المرحلة الأولى من الصفقة، ولكن في هذه المرحلة الأولى من الصفقة سيطلق سراح نحو 1000 معتقل فلسطيني.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ48 ألف قتيل والـ111 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.

https://sarabic.ae/20250115/في-الاتفاق-المقترح-مع-حماس-تقرير-انسحاب-إسرائيل-من-محور-فيلادلفيا-وبقاء-قوة-صغيرة-1096813472.html

https://sarabic.ae/20250112/تقرير-تفاصيل-صفقة-تبادل-الأسرى-بين-حماس-وإسرائيل-على-وشك-الانتهاء-وقد-توقع-قبل-تنصيب-ترامب-1096714750.html

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