https://sarabic.ae/20250115/إعلام-إسرائيلي-سموتريتش-يشترط-العودة-للقتال-بعد-اليوم-الـ42-من-صفقة-التبادل-للبقاء-في-الحكومة-1096806795.html

إعلام إسرائيلي: سموتريتش يشترط العودة للقتال بعد اليوم الـ42 من صفقة التبادل للبقاء في الحكومة

إعلام إسرائيلي: سموتريتش يشترط العودة للقتال بعد اليوم الـ42 من صفقة التبادل للبقاء في الحكومة

سبوتنيك عربي

اشترط وزير المالية الإسرائيلي، بتسئيل سموتريتش، للبقاء في الحكومة، الالتزام بالعودة للقتال في قطاع غزة بعد اليوم الـ42 من صفقة التبادل. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سموتريتش اشترط على نتنياهو العودة إلى القتال المكثف بأدوات إضافية، بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات تستهدف تشجيع الهجرة من قطاع غزة.وأضافت: "من الشروط التي وضعها سموتريتش للبقاء بالحكومة تقليص المساعدات الإنسانية والاستيلاء على الأراضي في غزة بشكل دائم"، مشيرة إلى أنه أكد عدم بقائه في الحكومة يومًا واحدًا إذا لم يتم تنفيذ شروطه.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت أمس الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عرض على وزير المالية، بتسلئيل سموريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الائتلاف الحاكم.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو اقترح على بن غفير وسموتريتش القيام بإنجازات لليمين المتطرف في إسرائيل، من بينها البناء في الضفة الغربية، مقابل البقاء في الحكومة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.

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