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الجيش والشاباك الإسرائيليان: ما يروج له سموتريتش ضد السلطة الفلسطينية سيضر بالتنسيق الأمني
الجيش والشاباك الإسرائيليان: ما يروج له سموتريتش ضد السلطة الفلسطينية سيضر بالتنسيق الأمني
سبوتنيك عربي
عارض الجيش وجهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" الإسرائيليان، اليوم الجمعة، ما يروج له وزير المال بتسلئيل سموتريتش، ضد السلطة الفلسطينية. 31.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-31T07:55+0000
2024-05-31T07:55+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن كلا من الجيش والشاباك في إسرائيل يعارضان ما يروج له الوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، سموتريتش، من إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، تخوفا من وقف التنسيق الأمني بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن ملف السلطة الفلسطينية سوف يناقشه المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يوم الأحد المقبل.وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد حث، يوم الثلاثاء الماضي، القوات الإسرائيلية على تنفيذ عملية في الضفة الغربية وتحويل الوضع فيها مثل قطاع غزة حاليا.وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "يجب محاربة الإرهابيين في الضفة الغربية كما يحدث في غزة، ويجب ألا يسمح لهم أن يفعلوا في "شارون" (مستوطنة) مثلما فعلوا في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في غلاف عزة".وتابع: "يجب القضاء على الإرهاب في كل مكان، حتى لو كان ذلك يعني تحويل طولكرم كما تبدو غزة اليوم".وأضاف: "وردنا صباح اليوم تذكيرا بأن أولئك الذين يوافقون على إقامة الدولة الفلسطينية سيشكلون خطرا وجوديا على إسرائيل".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240531/إذاعة-إسرائيلية-لا-يمكن-اندلاع-طوفان-الأقصى-في-الضفة-الغربية-لتمركز-الجيش-في-بلداتها-1089374154.html
https://sarabic.ae/20240531/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمته-بكثافة-لبنى-تحتية-ومبان-عسكرية-وأنفاق-في-غزة-1089375498.html
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طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم

الجيش والشاباك الإسرائيليان: ما يروج له سموتريتش ضد السلطة الفلسطينية سيضر بالتنسيق الأمني

07:55 GMT 31.05.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
تابعنا عبر
عارض الجيش وجهاز الاستخبارات الداخلية "الشاباك" الإسرائيليان، اليوم الجمعة، ما يروج له وزير المال بتسلئيل سموتريتش، ضد السلطة الفلسطينية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن كلا من الجيش والشاباك في إسرائيل يعارضان ما يروج له الوزير في حكومة بنيامين نتنياهو، سموتريتش، من إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، تخوفا من وقف التنسيق الأمني بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن ملف السلطة الفلسطينية سوف يناقشه المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يوم الأحد المقبل.
الجيش الإسرائيلي يواصل عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
إذاعة إسرائيلية: لا يمكن اندلاع "طوفان الأقصى" في الضفة الغربية لتمركز الجيش في بلداتها
06:14 GMT
وكان وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد حث، يوم الثلاثاء الماضي، القوات الإسرائيلية على تنفيذ عملية في الضفة الغربية وتحويل الوضع فيها مثل قطاع غزة حاليا.
وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "يجب محاربة الإرهابيين في الضفة الغربية كما يحدث في غزة، ويجب ألا يسمح لهم أن يفعلوا في "شارون" (مستوطنة) مثلما فعلوا في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في غلاف عزة".
وتابع: "يجب القضاء على الإرهاب في كل مكان، حتى لو كان ذلك يعني تحويل طولكرم كما تبدو غزة اليوم".
وأضاف: "وردنا صباح اليوم تذكيرا بأن أولئك الذين يوافقون على إقامة الدولة الفلسطينية سيشكلون خطرا وجوديا على إسرائيل".
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن استهدافه لبنى تحتية ومبان عسكرية وأنفاق في غزة
07:37 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل وأكثر من 81 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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