https://sarabic.ae/20250115/بايدن-المفاوضات-بشأن-اتفاق-غزة-كانت-من-بين-الأصعب-التي-شهدتها-على-الإطلاق-1096822594.html
بايدن: المفاوضات بشأن اتفاق غزة كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق
بايدن: المفاوضات بشأن اتفاق غزة كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، أن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت من بين الأصعب على الإطلاق. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال بايدن: "اليوم، وبعد أشهر عديدة من الدبلوماسية المكثفة من جانب الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن".وتابع: "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو المقترح نفسه الذي طرحته في مايو (أيار) الماضي".وأوضح أن الاتفاق تم التوصل إليه بسبب ضغوط إسرائيل على "حماس" بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل" يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.
https://sarabic.ae/20250115/حماس-تعلق-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1096821902.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بايدن: المفاوضات بشأن اتفاق غزة كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق
أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، أن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت من بين الأصعب على الإطلاق.
وقال بايدن: "اليوم، وبعد أشهر عديدة من الدبلوماسية المكثفة من جانب الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن".
وأضاف: "سوف يوقف هذا الاتفاق القتال في غزة، ويزيد من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين الفلسطينيين، ويعيد لم شمل الرهائن مع أسرهم بعد أكثر من 15 شهرًا في الأسر".
وتابع: "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو المقترح نفسه الذي طرحته في مايو (أيار) الماضي".
وأوضح أن الاتفاق تم التوصل إليه بسبب ضغوط إسرائيل على "حماس" بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق".
وأشار إلى أن لبنان تمكن من انتخاب رئيس وزراء لا يخضع لنفوذ "حزب الله" لأول مرة منذ سنوات بفضل ضغوط واشنطن، مؤكدا أن "حماس" وإيران و"حزب الله" كلهم أصبحوا ضعفاء بفضل جهود الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.
وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".
وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام،
مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل" يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.