https://sarabic.ae/20250115/بايدن-المفاوضات-بشأن-اتفاق-غزة-كانت-من-بين-الأصعب-التي-شهدتها-على-الإطلاق-1096822594.html

بايدن: المفاوضات بشأن اتفاق غزة كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق

بايدن: المفاوضات بشأن اتفاق غزة كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، أن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت من بين الأصعب على الإطلاق. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T19:47+0000

2025-01-15T19:47+0000

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وقال بايدن: "اليوم، وبعد أشهر عديدة من الدبلوماسية المكثفة من جانب الولايات المتحدة، إلى جانب مصر وقطر، توصلت إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن".وتابع: "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصبح وقفا دائما وهو المقترح نفسه الذي طرحته في مايو (أيار) الماضي".وأوضح أن الاتفاق تم التوصل إليه بسبب ضغوط إسرائيل على "حماس" بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وأن "المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل" يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.

https://sarabic.ae/20250115/حماس-تعلق-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1096821902.html

https://sarabic.ae/20250115/قطر-تعلن-التوصل-لاتفاق-بشأن-غزة-1096821254.html

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