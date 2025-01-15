https://sarabic.ae/20250115/حماس-تعلق-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1096821902.html

"حماس" تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

"حماس" تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، أن اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في قطاع غزة. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T19:18+0000

2025-01-15T19:18+0000

2025-01-15T19:18+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0a/1091605507_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d595b3f83c3d10a3e0c75f7d9c363873.jpg

وجاء في أول بيان لحركة حماس عقب التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة: "اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً".وتابع البيان: "يأتي هذا الاتفاق، انطلاقاً من مسؤوليتنا تجاه شعبنا الصَّابر المرابط في قطاع غزَّة العزَّة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد لشلال الدم والمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل" يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.

https://sarabic.ae/20250115/قطر-تعلن-التوصل-لاتفاق-بشأن-غزة-1096821254.html

https://sarabic.ae/20250115/احتفالات-في-غزة-قبيل-الإعلان-قبيل-الإعلان-الرسمي-عن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-فيديو-1096819437.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي