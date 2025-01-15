https://sarabic.ae/20250115/احتفالات-في-غزة-قبيل-الإعلان-قبيل-الإعلان-الرسمي-عن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-فيديو-1096819437.html

احتفالات في غزة قبيل الإعلان قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار... فيديو

احتفالات في غزة قبيل الإعلان قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار... فيديو

سبوتنيك عربي

شهدت شوارع قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، هتافات وإطلاق نار تعبيرا عن الابتهاج وسط تواتر الأنباء عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T18:12+0000

2025-01-15T18:12+0000

2025-01-15T18:20+0000

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096820062_0:75:464:336_1920x0_80_0_0_ad23e076fc07b57afd8785f0f472fcb4.png

وتظهر اللقطات جانبا من الاحتفالات قبيل الإعلان الرسمي المرتقب من الوسيط القطري عن توقيع اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر مصري مطلع، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.وأوضح المصدر المصري المطلع، أن "بيانا مشتركا بعد قليل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وبأن هذا الاتفاق سينهي معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع بجهود الوسطاء.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معظم قوات الجيش الإسرائيلي ستنسحب من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة في الاتفاق المزمع إعلانه مع حركة "حماس".كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.

https://sarabic.ae/20250115/مصدر-مصري-مطلع-يؤكد-التوصل-إلى-اتفاق-وحماس-تعاملنا-بمسؤولية-1096817740.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل