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قطر تعلن التوصل لاتفاق بشأن غزة
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احتفالات في غزة قبيل الإعلان قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار... فيديو
احتفالات في غزة قبيل الإعلان قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار... فيديو
سبوتنيك عربي
شهدت شوارع قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، هتافات وإطلاق نار تعبيرا عن الابتهاج وسط تواتر الأنباء عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T18:12+0000
2025-01-15T18:20+0000
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
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وتظهر اللقطات جانبا من الاحتفالات قبيل الإعلان الرسمي المرتقب من الوسيط القطري عن توقيع اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر مصري مطلع، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.وأوضح المصدر المصري المطلع، أن "بيانا مشتركا بعد قليل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وبأن هذا الاتفاق سينهي معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع بجهود الوسطاء.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معظم قوات الجيش الإسرائيلي ستنسحب من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة في الاتفاق المزمع إعلانه مع حركة "حماس".كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
https://sarabic.ae/20250115/مصدر-مصري-مطلع-يؤكد-التوصل-إلى-اتفاق-وحماس-تعاملنا-بمسؤولية-1096817740.html
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حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

احتفالات في غزة قبيل الإعلان قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار... فيديو

18:12 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 18:20 GMT 15.01.2025)
© Photo / xاحتفالات في غزة قبيل الإعلان قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار
احتفالات في غزة قبيل الإعلان قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Photo / x
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شهدت شوارع قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، هتافات وإطلاق نار تعبيرا عن الابتهاج وسط تواتر الأنباء عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس.
وتظهر اللقطات جانبا من الاحتفالات قبيل الإعلان الرسمي المرتقب من الوسيط القطري عن توقيع اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر مصري مطلع، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.
وأوضح المصدر المصري المطلع، أن "بيانا مشتركا بعد قليل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وبأن هذا الاتفاق سينهي معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع بجهود الوسطاء.

ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصابر بوقف العدوان عليه ووضع حد للمجازر الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معظم قوات الجيش الإسرائيلي ستنسحب من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة في الاتفاق المزمع إعلانه مع حركة "حماس".
مجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
مصدر مصري مطلع يؤكد التوصل إلى اتفاق.. و"حماس": تعاملنا بمسؤولية
16:45 GMT

وتواصلت الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ48 ألف قتيل والـ111 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
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