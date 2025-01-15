احتفالات في غزة قبيل الإعلان قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار... فيديو
18:12 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 18:20 GMT 15.01.2025)
© Photo / xاحتفالات في غزة قبيل الإعلان قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار
© Photo / x
تابعنا عبر
شهدت شوارع قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، هتافات وإطلاق نار تعبيرا عن الابتهاج وسط تواتر الأنباء عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حركة حماس.
وتظهر اللقطات جانبا من الاحتفالات قبيل الإعلان الرسمي المرتقب من الوسيط القطري عن توقيع اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
📹 "إحنا رجال محمد ضيف".. احتفالات في قطاع غزة قبيل الإعلان الرسمي عن اتفاق وقف إطلاق النار pic.twitter.com/SdIGX5Bstr— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 15, 2025
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر مصري مطلع، أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق.
وأوضح المصدر المصري المطلع، أن "بيانا مشتركا بعد قليل بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وبأن هذا الاتفاق سينهي معاناة الشعب الفلسطيني في القطاع بجهود الوسطاء.
ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصابر بوقف العدوان عليه ووضع حد للمجازر الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن معظم قوات الجيش الإسرائيلي ستنسحب من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة في الاتفاق المزمع إعلانه مع حركة "حماس".
وتواصلت الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ48 ألف قتيل والـ111 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
📹 متداول.. النازحون في قطاع غزة يترقبون الإعلان عن وقف إطلاق النار pic.twitter.com/gJUOXnQCFF— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) January 15, 2025
كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.