https://sarabic.ae/20250118/قطر-وإسرائيل-تعلنان-تفاصيل-بداية-الهدنة-وموعد-خروج-الأسرى-والمحتجزين-1096896847.html

قطر وإسرائيل تعلنان تفاصيل بداية الهدنة وموعد خروج الأسرى والمحتجزين

قطر وإسرائيل تعلنان تفاصيل بداية الهدنة وموعد خروج الأسرى والمحتجزين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري)... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T08:55+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة القطرية ماجد الأنصاري، إن ذلك "جاء بناءً على التوافق بين أطراف اتفاق غزة والوسطاء"، موصيًا "الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "العمليات العسكرية من الطرفين ستتوقف مؤقتًا، بدءا من الساعة 8.30 صباح غد الأحد"، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق سراح أول ثلاثة مختطفين من غزة، مقابل 95 أسيرًا وأسيرة فلسطينية محتجزين في السجون الإسرائيلية في الساعة الرابعة من مساء الغد.وأضافت القناة أن "إسرائيل ستوقف غدا نشاطها الجوي لمدة 12 ساعة، من أجل نقل الأسرى وسيتم زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بواقع 600 شاحنة يوميا"، متابعة: "في أيام التبادل سيتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين قبل تحرير الأسرى الفلسطينيين".ووفقًا للاتفاق، "سيتم إطلاق سراح 1,904 معتقلين فلسطينيين، منهم 737 محتجزا في مصلحة السجون الإسرائيلية، و1,167 آخرين تم اعتقالهم خلال العمليات البرية، ممن لم يشاركوا في أحداث السابع من أكتوبر".ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الإفراج غدًا، وبعد ذلك ستتم يوميًا في أيام السبت، في اليوم 7، 14، 21، 28، 35، و42 من الاتفاق.ووفقًا للمبادئ التي تم الاتفاق عليها، سيتم أولاً إطلاق سراح المختطفات الأحياء من قطاع غزة، وبعد ذلك سيتم إطلاق سراح باقي المختطفين الأحياء. وفي الأسبوع السادس، سيتم إطلاق سراح المختطفين القتلى. وفقًا لبنود الإفراج، مقابل كل مختطف أو مختطفة من النساء والأطفال وكبار السن فوق سن الخمسين، الذين ما زالوا على قيد الحياة، سيتم إطلاق سراح 30 معتقلًا فلسطينيًا.كما سيتم، مقابل كل واحدة من خمس مراقبات تم اختطافهن من قاعدة "ناحال عوز"، إطلاق سراح 50 معتقلًا فلسطينيًا، ومقابل كل مختطف من بين 9 مختطفين مرضى وجرحى في القائمة، سيتم إطلاق سراح 110 معتقلين.كما تم الاتفاق أيضا، على أن يتم ترحيل "الإرهابيين القتلة" أو الذين شاركوا في الهجمات التي قتل فيها إسرائيليون، إلى غزة أو إلى الخارج. ومع ذلك، هناك شروط معينة تسمح لهم بالعودة إلى مناطق إسرائيل أو الضفة الغربية بعد ثلاث سنوات، بشرط عدم ارتكابهم أي جريمة إرهابية خلال تلك الفترة، وبموافقة من جهاز الشاباك.وفي الليلة الماضية، بعد ساعات من موافقة الحكومة الإسرائيلية النهائية على صفقة التبادل، نشر مكتب وزارة العدل الإسرائيلية قائمة تضم 735 معتقلًا فلسطينيًا سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة، مقابل 33 مختطفًا في الدفعة الإنسانية، بينهم العديد من المعتقلين المدانين بالسجن المؤبد بتهمة قتل إسرائيليين.أيضًا، سيتم إطلاق سراح وائل قسام، ووسام عباسي، أعضاء في خلية "سلوان" التابعة لحركةحماس، الذين كانوا مسؤولين عن سلسلة من الهجمات وعمليات قتل عشرات الإسرائيليين، بما في ذلك الهجوم على ملهى "شيفيلد كلوب" في روش هاعين عام 2002، والذي أسفر عن مقتل 15 إسرائيليًا، وفقا للإعلام الإسرائيلي. وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، على اتفاق تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الأحد.وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صوّت 24 وزيرا لصالح الاتفاق، في حين عارضه 8 وزراء، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من 6 ساعات، مضيفة أن "اتفاق الإفراج عن المحتجزين سيدخل حيز التنفيذ غدا الأحد".وبعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، سيبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يوم غد الأحد، ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد.ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن 3 مراحل، تشتمل المرحلة الأولى، ومدتها 42 يومًا، على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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