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المغرب يشيد بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو إلى إعطاء فرصة للسلام
المغرب يشيد بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو إلى إعطاء فرصة للسلام
سبوتنيك عربي
دعا المغرب، اليوم الجمعة، كلا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "إعطاء فرصة للسلام، والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية". 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T19:15+0000
2025-01-17T19:15+0000
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوم الأحد المقبل.وذكر البيان أنه "على بُعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، فإن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، تشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين، التي اندلعت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وواصل بيان الخارجية المغربية: "كما أكد على ذلك رئيس لجنة القدس، العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وخاصة في الرسالة الملكية للقمة العربية الأخيرة، فإنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى، وبالفعل، فإن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل".وأعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.وفي البيان المشترك، أكد الوسطاء الثلاثة أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين. وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.كما شدد الوسطاء على التنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء من جميع أنحاء العالم لدعم الزيادة السريعة والمستدامة في المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاق.وحثت القاهرة والدوحة وواشنطن، الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود بموجب الآليات المتبعة في تنفيذ الاتفاق.
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https://sarabic.ae/20250117/حماس-تم-حل-العقبات-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وسننشر-قوائم-أسرانا-1096864482.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

المغرب يشيد بوقف إطلاق النار في غزة ويدعو إلى إعطاء فرصة للسلام

19:15 GMT 17.01.2025
© Photo / unsplash/ilias el Kyakiالعلم المغربي
العلم المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
العلم المغربي
© Photo / unsplash/ilias el Kyaki
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دعا المغرب، اليوم الجمعة، كلا من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى "إعطاء فرصة للسلام، والتحلي بالتزام صادق وبناء، بعيدا عن الاعتبارات الظرفية أو المصلحية".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المغربية، تعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في يوم الأحد المقبل.
وذكر البيان أنه "على بُعد يومين من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، فإن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، تشيد بالتقدم المحرز في أفق وقف القتال والهجمات على المدنيين، التي اندلعت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وتابع: "تعرب المملكة المغربية عن أملها في أن يتم احترام اتفاق وقف إطلاق النار هذا بشكل كامل، وأن يمكن من وقف الهجمات ضد المدنيين، وعودة النازحين والولوج السلس وبكميات كافية للمساعدة الإنسانية".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
محمود عباس يؤكد أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل المسؤولية الكاملة في غزة
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وواصل بيان الخارجية المغربية: "كما أكد على ذلك رئيس لجنة القدس، العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وخاصة في الرسالة الملكية للقمة العربية الأخيرة، فإنه من الضروري تجنب الخروج من أزمة للدخول في أزمة أخرى، وبالفعل، فإن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يفتح الطريق أمام مسلسل حقيقي للسلام، يمكن من إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع إسرائيل".
وأعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، أمس الخميس، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
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كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وفي البيان المشترك، أكد الوسطاء الثلاثة أن سياستهم كضامنين لهذا الاتفاق هي التأكيد على أن جميع مراحله الثلاث ستنفذ بشكل كامل من قبل الطرفين. وعليه، فإن الوسطاء سيعملون بشكل مشترك لضمان تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم في الاتفاق والاستمرار الكامل للمراحل الثلاث.
كما شدد الوسطاء على التنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء من جميع أنحاء العالم لدعم الزيادة السريعة والمستدامة في المساعدات الإنسانية إلى غزة بموجب الشروط المنصوص عليها في الاتفاق.
وحثت القاهرة والدوحة وواشنطن، الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي على دعم هذه الجهود بموجب الآليات المتبعة في تنفيذ الاتفاق.
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