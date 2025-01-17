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القوات الروسية تحرر بلدة سلافيانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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"حماس": تم حل العقبات في اتفاق وقف إطلاق النار وسننشر قوائم أسرانا
"حماس": تم حل العقبات في اتفاق وقف إطلاق النار وسننشر قوائم أسرانا
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن العقبات التي برزت بشأن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد تم تجاوزها. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T11:48+0000
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وقالت "حماس" في بيان، إنه "بفضل الجهود الحثيثة للوسطاء، تم في ساعات الفجر الأولى حل المشكلات الناجمة عن عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق".كما أكدت أن قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ستُنشر عبر مكتب الأسرى، وفقاً للجدول الزمني وآليات التنفيذ المحددة.يأتي هذا الإعلان بعد تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن عملية الإفراج عن الأسرى ستبدأ يوم الأحد، وفق ما تم الاتفاق عليه في الصفقة.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه على 3 مراحل، سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.وتستمر المرحلة الأولى من الصفقة 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
https://sarabic.ae/20250117/ترامب-منتقدا-بايدن-لو-لم-أتدخل-لما-تمت-صفقة-غزة-1096859630.html
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غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"حماس": تم حل العقبات في اتفاق وقف إطلاق النار وسننشر قوائم أسرانا

11:48 GMT 17.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلنت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن العقبات التي برزت بشأن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قد تم تجاوزها.
وقالت "حماس" في بيان، إنه "بفضل الجهود الحثيثة للوسطاء، تم في ساعات الفجر الأولى حل المشكلات الناجمة عن عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق".
كما أكدت أن قوائم الأسرى المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، ضمن إطار اتفاق وقف إطلاق النار، ستُنشر عبر مكتب الأسرى، وفقاً للجدول الزمني وآليات التنفيذ المحددة.
يأتي هذا الإعلان بعد تصريح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأن عملية الإفراج عن الأسرى ستبدأ يوم الأحد، وفق ما تم الاتفاق عليه في الصفقة.
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
ترامب منتقدا بايدن: لو لم أتدخل لما تمت صفقة غزة
08:59 GMT
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه على 3 مراحل، سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
وتستمر المرحلة الأولى من الصفقة 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.
بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.
أما المرحلة الثالثة فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.
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