https://sarabic.ae/20250117/ترامب-منتقدا-بايدن-لو-لم-أتدخل-لما-تمت-صفقة-غزة-1096859630.html

ترامب منتقدا بايدن: لو لم أتدخل لما تمت صفقة غزة

ترامب منتقدا بايدن: لو لم أتدخل لما تمت صفقة غزة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه لولا فوزه في الانتخابات الرئاسية وتدخله المباشر، لما تم التوصل إلى صفقة إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T08:59+0000

2025-01-17T08:59+0000

2025-01-17T08:59+0000

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وفي حديثه لبرنامج "دان بونجينو"، أمس الخميس، قال ترامب: "أنا لا أبحث عن الإشادة أو الفضل، ما يهمني هو إخراج هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا كأنهم في الجحيم. علينا العمل لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وسيكون ذلك إنجازا رائعا".كما أشار ترامب إلى أن إدارته واجهت تحديات في عملية الانتقال الرئاسي من جانب بايدن، قائلاً: "يجعل كل شيء صعباً للغاية".

https://sarabic.ae/20250115/ترامب-يعتزم-استغلال-زخم-وقف-إطلاق-النار-لتوسيع-اتفاقيات-التطبيع-1096824454.html

https://sarabic.ae/20250115/بايدن-المفاوضات-بشأن-اتفاق-غزة-كانت-من-بين-الأصعب-التي-شهدتها-على-الإطلاق-1096822594.html

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دونالد ترامب, جو بايدن, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار