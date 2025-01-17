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القوات الروسية تحرر 4 بلدات في مقاطعة كورسك خلال أسبوعين
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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ترامب منتقدا بايدن: لو لم أتدخل لما تمت صفقة غزة
ترامب منتقدا بايدن: لو لم أتدخل لما تمت صفقة غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه لولا فوزه في الانتخابات الرئاسية وتدخله المباشر، لما تم التوصل إلى صفقة إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T08:59+0000
2025-01-17T08:59+0000
دونالد ترامب
جو بايدن
غزة
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وفي حديثه لبرنامج "دان بونجينو"، أمس الخميس، قال ترامب: "أنا لا أبحث عن الإشادة أو الفضل، ما يهمني هو إخراج هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا كأنهم في الجحيم. علينا العمل لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وسيكون ذلك إنجازا رائعا".كما أشار ترامب إلى أن إدارته واجهت تحديات في عملية الانتقال الرئاسي من جانب بايدن، قائلاً: "يجعل كل شيء صعباً للغاية".
https://sarabic.ae/20250115/ترامب-يعتزم-استغلال-زخم-وقف-إطلاق-النار-لتوسيع-اتفاقيات-التطبيع-1096824454.html
https://sarabic.ae/20250115/بايدن-المفاوضات-بشأن-اتفاق-غزة-كانت-من-بين-الأصعب-التي-شهدتها-على-الإطلاق-1096822594.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
دونالد ترامب, جو بايدن, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار

ترامب منتقدا بايدن: لو لم أتدخل لما تمت صفقة غزة

08:59 GMT 17.01.2025
© AP Photoجو بايدن ودونالد ترامب
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo
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أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أنه لولا فوزه في الانتخابات الرئاسية وتدخله المباشر، لما تم التوصل إلى صفقة إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة.
وفي حديثه لبرنامج "دان بونجينو"، أمس الخميس، قال ترامب: "أنا لا أبحث عن الإشادة أو الفضل، ما يهمني هو إخراج هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا كأنهم في الجحيم. علينا العمل لإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية، وسيكون ذلك إنجازا رائعا".
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
ترامب يعتزم استغلال زخم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقيات التطبيع
15 يناير, 21:18 GMT

وانتقد ترامب بشدة الرئيس الحالي جو بايدن، واصفًا إياه بـ"غير المهذب"، في إشارة إلى رد بايدن على سؤال من أحد الصحفيين حول استحقاقه الفضل في الصفقة، حيث قال بايدن باستهزاء: "هل هذه مزحة؟".

الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
بايدن: المفاوضات بشأن اتفاق غزة كانت من بين الأصعب التي شهدتها على الإطلاق
15 يناير, 19:47 GMT
وأضاف: "تصريحات بايدن غير لائقة. لو لم نتدخل ونغير مسار المفاوضات، لما تم إطلاق سراح الرهائن أبداً. لقد عملنا بسرعة لإتمام الصفقة قبل أن أتولى مهام الرئاسة رسميا".
كما أشار ترامب إلى أن إدارته واجهت تحديات في عملية الانتقال الرئاسي من جانب بايدن، قائلاً: "يجعل كل شيء صعباً للغاية".
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Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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