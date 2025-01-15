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https://sarabic.ae/20250115/ترامب-يعتزم-استغلال-زخم-وقف-إطلاق-النار-لتوسيع-اتفاقيات-التطبيع-1096824454.html
ترامب يعتزم استغلال زخم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقيات التطبيع
ترامب يعتزم استغلال زخم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقيات التطبيع
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، نيته استخدام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كقوة دافعة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقيات التي... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T21:18+0000
2025-01-15T21:17+0000
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وتم التوصل إلى اتفاق على مراحل يوم الأربعاء لوقف الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، بعد 15 شهراً من الصراع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين وتسبب في توترات إقليمية.ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح تدريجي للرهائن الذين احتجزهم مسلحون بقيادة حماس خلال هجومهم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.وأعرب ترامب، الذي هدد سابقاً بعواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير، عن "سعادته بعودة الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين إلى ديارهم".وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "مع وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، سيواصل فريقي للأمن القومي، من خلال جهود المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، العمل بشكل وثيق مع إسرائيل وحلفائنا للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين".وأكد ترامب عزمه على استغلال زخم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، التي أثمرت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.وكان ترامب قد أشاد، اليوم الأربعاء، باتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأعلن ترامب عن إتمام الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، ما يفتح باب الأمل في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قبل خمسة أيام فقط من عودة ترامب إلى السلطة.وقال ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال": "أتممنا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط، سيتم إطلاق سراحهم قريبًا. شكرًا لكم!".وجاء إعلان ترامب عن الاتفاق الذي تم بواسطة قطرية مصرية أمريكية قبل أي إعلان رسمي من البيت الأبيض أو الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته.وأعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
https://sarabic.ae/20250115/فلسطينيو-غزة-يحتفلون-بوقف-إطلاق-النار-1096823792.html
https://sarabic.ae/20250115/برأيك-هل-ينهي-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-الحرب-الدموية؟-1096823232.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

ترامب يعتزم استغلال زخم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقيات التطبيع

21:18 GMT 15.01.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، نيته استخدام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كقوة دافعة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة خلال ولايته الأولى وأدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وتم التوصل إلى اتفاق على مراحل يوم الأربعاء لوقف الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، بعد 15 شهراً من الصراع الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين وتسبب في توترات إقليمية.
ويتضمن الاتفاق إطلاق سراح تدريجي للرهائن الذين احتجزهم مسلحون بقيادة حماس خلال هجومهم على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأعرب ترامب، الذي هدد سابقاً بعواقب وخيمة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تنصيبه في 20 يناير، عن "سعادته بعودة الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين إلى ديارهم".
فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار
21:03 GMT
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "مع وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ، سيواصل فريقي للأمن القومي، من خلال جهود المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، العمل بشكل وثيق مع إسرائيل وحلفائنا للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذاً آمناً للإرهابيين".
وأكد ترامب عزمه على استغلال زخم وقف إطلاق النار لتوسيع اتفاقيات إبراهيم، التي أثمرت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وكان ترامب قد أشاد، اليوم الأربعاء، باتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعلن ترامب عن إتمام الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، ما يفتح باب الأمل في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قبل خمسة أيام فقط من عودة ترامب إلى السلطة.
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
وسائط متعددة
برأيك... هل ينهي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الحرب الدموية؟
20:36 GMT
وقال ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال": "أتممنا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط، سيتم إطلاق سراحهم قريبًا. شكرًا لكم!".
وجاء إعلان ترامب عن الاتفاق الذي تم بواسطة قطرية مصرية أمريكية قبل أي إعلان رسمي من البيت الأبيض أو الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته.
وأعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
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