https://sarabic.ae/20250117/متحدث-حركة-فتح-لـسبوتنيك-لا-يحق-لأي-جسم-أن-يحكم-قطاع-غزة-سوى-السلطة-الفلسطينية-1096887856.html

متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": لا يحق لأي جسم أن يحكم قطاع غزة سوى السلطة الفلسطينية

متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": لا يحق لأي جسم أن يحكم قطاع غزة سوى السلطة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، إنه لا يحق لأي جسم، سوى الدولة أن تحكم قطاع غزة، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T18:32+0000

2025-01-17T18:32+0000

2025-01-17T18:32+0000

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار حركة فتح

العدوان الإسرائيلي على غزة

حصري

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أي دولة لا يمكنها توكيل شركة لإدارة إحدى المحافظات أو المقاطعات.وتابع: "إن كانت حركة حماس قادرة على إعادة بناء القطاع لتحكم هي إذا، لكن لا ضمانة لتحقيق ذلك سوى وجود السلطة الوطنية الفلسطينية".ويرى أن السلطة هي صاحبة الولاية والشرعية على الشعب والأراضي الفلسطينية، وكل من يطرح نفسه بديلا للدولة ليحكم قطاع غزة، لا يملك الأهلية ولا الحق في ذلك.وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية يؤكد أهمية السير نحو السلام".وأوضح مصطفى، خلال تصريحات له، أن "الفلسطينيين يواجهون وضعا صعبا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توحيد غزة والضفة والقدس تحت حكومة واحدة".وشدد على "ضرورة دعم الائتلاف الدولي لتكريس حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "غزة تحت حرب الإبادة الجماعية بعد مرور أكثر من عام".وأوضح أن "غزة بحاجة إلى حكومة مسؤولة قادرة على مداواة جراح الفلسطينيين وإعادة دمجها تحت دولة وحكومة وقانون واحد"، مؤكدا استعداد الحكومة لتحمل مسؤولياتها في غزة وتطبيق القرار الأممي 2735 وإعادة توحيد الضفة بما فيها القدس والقطاع.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

https://sarabic.ae/20240624/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-لم-نغادر-غزة-يوما-والحكومة-هي-الجهة-الوحيدة-القادرة-على-إدارة-القطاع-1090148817.html

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قطاع غزة, حركة حماس, أخبار حركة فتح, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري