https://sarabic.ae/20250116/قيادي-في-حركة-حماس-لـ-سبوتنيك-ملتزمون-بتنفيذ-الاتفاق-وتصريحات-نتنياهو-محاولة-يائسة-للتهرب-1096839753.html

قيادي في حركة حماس لـ "سبوتنيك": ملتزمون بتنفيذ الاتفاق وتصريحات نتنياهو محاولة يائسة للتهرب

قيادي في حركة حماس لـ "سبوتنيك": ملتزمون بتنفيذ الاتفاق وتصريحات نتنياهو محاولة يائسة للتهرب

سبوتنيك عربي

نفى القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، صحة تصريحات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تراجع الحركة عن بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T12:39+0000

2025-01-16T12:39+0000

2025-01-16T12:39+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

بنيامين نتنياهو

حصري

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هذا الادعاء ليس له أي أساس من الصحة، ومجرد محاولة إسرائيلية للتباطؤ في تنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن حماس ملتزمة تماما بتنفيذ بنود الاتفاق.ووصف أبو زهري هذه التصريحات بأنها "محاولة يائسة للتهرب" من الاتفاق من قبل نتنياهو، الذي لا يملك أي خيار سوى الذهاب لتنفيذ الاتفاق، مؤكدًا أن الوسطاء والإدارة الأمريكية مطالبون بإلزام إسرائيل بتنفيذ واحترام الاتفاق.وفيما يتعلق بخطوة التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أكد أن الشعب الفلسطيني حقق هذه الأسطورة بفضل صموده غير المسبوق، وبسالة مقاومته التي لا تزال تواجه إسرائيل حتى الساعات الأخيرة، وهو إعلان عن فشل الاحتلال في هذه الحرب.ومضى قائلًا: "نتنياهو فشل في تحقيق أي هدف من أهدافه التي أعلن عنها، في مقدمتها القضاء على حماس واستعادة الأسرى لدى المقاومة، وإعادة المستوطنين الذين خرجوا من غلاف غزة يوم 6 أكتوبر، والاتفاق إعلان فشل لكل المخططات الإسرائيلية، سواء فيما يتعلق بالتهجير أو تقسيم غزة، أو تفريغ شمال القطاع"، معتبرًا أن التوصل للاتفاق إنجاز، وكل محاولات نتنياهو لتركيع الشعب الفلسطيني لم تفلح.ووجّه القيادي في حركة حماس رسالة للمجتمع الدولي، مفادها: "لو تحرك المجتمع الدولي في الوقت المناسب، لما كان هناك معركة اسمها السابع من أكتوبر، لكن إهمال قضية الشعب الفلسطيني، والتنكر لها، ونسيانها، دفع بالشعب إلى القيام بهذه المعركة لفرض قضيته على الطاولة الدولية".ويرى أبو زهري أن الخروج من دوامات المواجهة يستدعي البحث عن حل جذري، لإلزام إسرائيل بالحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، مضيفًا: "نحن أصحاب قضية، وسنواصل التمسك بحقوقنا حتى تحقيقها".ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مكتب نتنياهو، زعمه بأن "حماس" تراجعت أو انسحبت من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة، مانعةً التسوية.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

https://sarabic.ae/20250116/نتنياهو-حماس-تتراجع-عن-بعض-اتفاقات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والحركة-تكشف-الحقيقة-1096831167.html

https://sarabic.ae/20250116/الكرملين-يعلق-على-اتفاق-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096835047.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, حصري