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الكرملين يعلق على اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة
الكرملين يعلق على اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، "لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب". 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T11:30+0000
2025-01-16T11:30+0000
الكرملين
غزة
قطاع غزة
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وقال بيسكوف للصحفيين: "أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الناس في غزة، مما يزيد من أمن إسرائيل، لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب".كما بيّن بيسكوف، أن روسيا لم تشارك في عملية حل الوضع بين "حماس" وإسرائيل.وقال بيسكوف للصحفيين: “روسيا لم تشارك في هذه العملية، فلننتظر الانتهاء منها".وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.روسيا تأمل أن يكون اتفاق غزة خطوة نحو تسوية القضية الفلسطينيةالحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار في غزة "انتصار" لـ"حماس"
https://sarabic.ae/20250116/أبرز-بنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096828975.html
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الكرملين, غزة, قطاع غزة
الكرملين, غزة, قطاع غزة

الكرملين يعلق على اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة

11:30 GMT 16.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalyev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Sputnik . Iliya Pitalyev
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، "لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب".
وقال بيسكوف للصحفيين: "أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الناس في غزة، مما يزيد من أمن إسرائيل، لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب".
كما بيّن بيسكوف، أن روسيا لم تشارك في عملية حل الوضع بين "حماس" وإسرائيل.
وقال بيسكوف للصحفيين: “روسيا لم تشارك في هذه العملية، فلننتظر الانتهاء منها".
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
وسائط متعددة
أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
07:32 GMT
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم أمس الأربعاء، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.
وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".
Люди празднуют соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС на Германплац, Берлин - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
فرحة الفلسطينيين حول العالم بعد وقف إطلاق النار في غزة
11:26 GMT

وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة حماس وإسرائيل، يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.

وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.
روسيا تأمل أن يكون اتفاق غزة خطوة نحو تسوية القضية الفلسطينية
الحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار في غزة "انتصار" لـ"حماس"
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