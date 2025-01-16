https://sarabic.ae/20250116/الكرملين-يعلق-على-اتفاق-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096835047.html

الكرملين يعلق على اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة

الكرملين يعلق على اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، "لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب". 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T11:30+0000

2025-01-16T11:30+0000

2025-01-16T11:30+0000

الكرملين

غزة

قطاع غزة

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وقال بيسكوف للصحفيين: "أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الناس في غزة، مما يزيد من أمن إسرائيل، لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب".كما بيّن بيسكوف، أن روسيا لم تشارك في عملية حل الوضع بين "حماس" وإسرائيل.وقال بيسكوف للصحفيين: “روسيا لم تشارك في هذه العملية، فلننتظر الانتهاء منها".وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.روسيا تأمل أن يكون اتفاق غزة خطوة نحو تسوية القضية الفلسطينيةالحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار في غزة "انتصار" لـ"حماس"

https://sarabic.ae/20250116/أبرز-بنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096828975.html

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