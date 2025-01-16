https://sarabic.ae/20250116/الكرملين-يعلق-على-اتفاق-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096835047.html
الكرملين يعلق على اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة
الكرملين يعلق على اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، "لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب". 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T11:30+0000
2025-01-16T11:30+0000
2025-01-16T11:30+0000
الكرملين
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843320_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_19bb82d2d4d94e44dd495429f1cc4a78.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الناس في غزة، مما يزيد من أمن إسرائيل، لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب".كما بيّن بيسكوف، أن روسيا لم تشارك في عملية حل الوضع بين "حماس" وإسرائيل.وقال بيسكوف للصحفيين: “روسيا لم تشارك في هذه العملية، فلننتظر الانتهاء منها".وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.روسيا تأمل أن يكون اتفاق غزة خطوة نحو تسوية القضية الفلسطينيةالحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار في غزة "انتصار" لـ"حماس"
https://sarabic.ae/20250116/أبرز-بنود-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096828975.html
https://sarabic.ae/20250116/فرحة-الفلسطينيين-حول-العالم-بعد-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096832181.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843320_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_6ba69d444ed1ff741638bb38deb0de82.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكرملين, غزة, قطاع غزة
الكرملين يعلق على اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، "لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب".
وقال بيسكوف للصحفيين: "أي تسوية تؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الناس في غزة، مما يزيد من أمن إسرائيل، لا يمكن إلا أن تكون موضع ترحيب".
كما بيّن بيسكوف، أن روسيا لم تشارك في عملية حل الوضع بين "حماس" وإسرائيل.
وقال بيسكوف للصحفيين: “روسيا لم تشارك في هذه العملية، فلننتظر الانتهاء منها".
وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم أمس الأربعاء، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.
وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي
، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".
وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة حماس وإسرائيل، يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.
وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.