https://sarabic.ae/20250116/روسيا-تأمل-أن-يكون-اتفاق-غزة-خطوة-نحو-تسوية-القضية-الفلسطينية--1096831516.html

روسيا تأمل أن يكون اتفاق غزة خطوة نحو تسوية القضية الفلسطينية

روسيا تأمل أن يكون اتفاق غزة خطوة نحو تسوية القضية الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تتطلع إلى أن يساعد التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس في تهيئة الظروف لحل القضية الفلسطينية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T10:08+0000

2025-01-16T10:08+0000

2025-01-16T10:37+0000

روسيا

أخبار فلسطين اليوم

غزة

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وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إحاطة صحفية، أن روسيا تتطلع إلى أن "يسهم إبرام هذا الاتفاق في تهيئة الظروف اللازمة لإقامة عملية تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية على أساس قانوني دولي معترف به عالميا".وأضافت زاخاروفا: "نتوقع أن يسهم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الآن في تحقيق الاستقرار المستدام للوضع في غزة، وسيخلق الظروف لعودة جميع النازحين، وبدء العمل على إعادة إعمار ما دمر خلال العمليات العسكرية".وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أكد مجدداً اهتمامه بالإفراج عن المواطن الروسي تروفانوف، المحتجز في القطاع، كما تعول موسكو على أن تؤخذ بالاعتبار طلبات أخرى ذات طابع إنساني، سبق وتم نقلها إلى قيادة "حماس".كما شدد البيان على أهمية العمل الموضوعي الهادف إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية على أساس البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي ينص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

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