https://sarabic.ae/20250116/نتنياهو-حماس-تتراجع-عن-بعض-اتفاقات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والحركة-تكشف-الحقيقة-1096831167.html

نتنياهو: "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة... والحركة تكشف الحقيقة

نتنياهو: "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة... والحركة تكشف الحقيقة

سبوتنيك عربي

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T09:53+0000

2025-01-16T09:53+0000

2025-01-16T09:53+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مكتب نتنياهو، زعمه بأن "حماس" تراجعت أو انسحبت من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة، مانعةً التسوية.في وقت عادت ونقلت عن الحركة الفلسطينية نفسها نفي تراجع "حماس" عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

https://sarabic.ae/20250116/بعد-اتفاق-حماس-تقرير-هل-ينسحب-حزب-الصهيونية-الدينية-من-الائتلاف-الحاكم-في-إسرائيل؟-1096827203.html

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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار