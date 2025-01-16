https://sarabic.ae/20250116/نتنياهو-حماس-تتراجع-عن-بعض-اتفاقات-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والحركة-تكشف-الحقيقة-1096831167.html
نتنياهو: "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة... والحركة تكشف الحقيقة
نتنياهو: "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة... والحركة تكشف الحقيقة
سبوتنيك عربي
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T09:53+0000
2025-01-16T09:53+0000
2025-01-16T09:53+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مكتب نتنياهو، زعمه بأن "حماس" تراجعت أو انسحبت من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة، مانعةً التسوية.في وقت عادت ونقلت عن الحركة الفلسطينية نفسها نفي تراجع "حماس" عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250116/بعد-اتفاق-حماس-تقرير-هل-ينسحب-حزب-الصهيونية-الدينية-من-الائتلاف-الحاكم-في-إسرائيل؟-1096827203.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_64aa8afb1ccb7d3981c5fd7479f26bdd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو: "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في غزة... والحركة تكشف الحقيقة
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" تتراجع عن بعض اتفاقات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن مكتب نتنياهو، زعمه بأن "حماس" تراجعت أو انسحبت من بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة، مانعةً التسوية.
في وقت عادت ونقلت عن الحركة الفلسطينية نفسها نفي تراجع "حماس" عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.
وذلك مع تبادل الأسرى
والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.