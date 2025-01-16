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بعد اتفاق "حماس".. تقرير: هل ينسحب حزب "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحاكم في إسرائيل؟
بعد اتفاق "حماس".. تقرير: هل ينسحب حزب "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحاكم في إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
يعقد حزب "الصهيونية الدينية" الإسرائيلي، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث الخروج من الائتلاف الحاكم في إسرائيل. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T06:32+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، سيعقد اجتماعا في وقت لاحق لبحث الخروج من الائتلاف الحاكم في تل أبيب، بعد الإعلان عن اتفاق وقف النار في قطاع غزة.وأفادت القناة بأن أعضاء الحزب سيعقدون الاجتماع لبحث الخطوات التي سيتخذها الحزب بعد عدم التوصل إلى تفاهم بين سموتريش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سواء في لقاءاتهما هذا الأسبوع أو اللقاء الأخير الذي عقد، أمس الأربعاء.وكان سموتريتش قد التقى بنتنياهو بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس لبحث الاتفاق الموقع بين بلادهم وحركة "حماس"، والذي يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم. ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250115/ترحيب-دولي-واسع-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096824664.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, قطر, مصر, أخبار مصر الآن
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, قطر, مصر, أخبار مصر الآن

بعد اتفاق "حماس".. تقرير: هل ينسحب حزب "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحاكم في إسرائيل؟

06:32 GMT 16.01.2025 (تم التحديث: 07:19 GMT 16.01.2025)
© AP Photo / Maya Alleruzzoوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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يعقد حزب "الصهيونية الدينية" الإسرائيلي، اليوم الخميس، اجتماعا لبحث الخروج من الائتلاف الحاكم في إسرائيل.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلئيل سموتريتش، سيعقد اجتماعا في وقت لاحق لبحث الخروج من الائتلاف الحاكم في تل أبيب، بعد الإعلان عن اتفاق وقف النار في قطاع غزة.
وأفادت القناة بأن أعضاء الحزب سيعقدون الاجتماع لبحث الخطوات التي سيتخذها الحزب بعد عدم التوصل إلى تفاهم بين سموتريش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سواء في لقاءاتهما هذا الأسبوع أو اللقاء الأخير الذي عقد، أمس الأربعاء.
فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
ترحيب دولي واسع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 21:39 GMT
وكان سموتريتش قد التقى بنتنياهو بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس لبحث الاتفاق الموقع بين بلادهم وحركة "حماس"، والذي يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين إلى ديارهم.
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.
وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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