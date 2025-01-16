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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20250116/نتنياهو-العمل-لا-يزال-جارياً-على-آخر-تفاصيل-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096825839.html
نتنياهو: العمل لا يزال جارياً على "آخر تفاصيل اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة
نتنياهو: العمل لا يزال جارياً على "آخر تفاصيل اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل الأربعاء-الخميس أن العمل لا يزال جارياً على معالجة "آخر تفاصيل" الاتفاق الذي توصلت إليه ‘إسرائيل وحركة حماس... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T00:37+0000
2025-01-16T00:37+0000
بنيامين نتنياهو
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال مكتب نتنياهو في بيان صدر منتصف ليل الأربعاء: "لن يصدر بيان رسمي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هذا الاتفاق الذي أعلن الوسيط القطري توصّل الطرفين إليه، إلا بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية، والتي تتم معالجتها حالياً".ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250115/بيان-الوسطاء-بشأن-اتفاق-الهدنة-في-غزة-التفاصيل-الكاملة-1096823943.html
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بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

نتنياهو: العمل لا يزال جارياً على "آخر تفاصيل اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة

00:37 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenbergرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل الأربعاء-الخميس أن العمل لا يزال جارياً على معالجة "آخر تفاصيل" الاتفاق الذي توصلت إليه ‘إسرائيل وحركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين في القطاع.
وقال مكتب نتنياهو في بيان صدر منتصف ليل الأربعاء: "لن يصدر بيان رسمي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن هذا الاتفاق الذي أعلن الوسيط القطري توصّل الطرفين إليه، إلا بعد الانتهاء من التفاصيل النهائية، والتي تتم معالجتها حالياً".
القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
بيان الوسطاء بشأن اتفاق الهدنة في غزة.. التفاصيل الكاملة
أمس, 21:08 GMT
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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