ترحيب دولي واسع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل وحماس تتسلمان مسودة نهائية لاتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تشاد تنهي التعاون الأمني مع فرنسا لأنه لم يحقق الأهداف التي وضع لأجلها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة تتبع نهجا لضرب أسواق الطاقة للإضرار بروسيا
17:03 GMT
58 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250115/ترحيب-دولي-واسع-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096824664.html
ترحيب دولي واسع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
ترحيب دولي واسع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
لاقى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، اليوم الأربعاء، ترحيبا كبيرا وواسعا حول العالم. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T21:39+0000
2025-01-15T21:40+0000
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096823585_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_740c5f2f4cfe92c119928461bcec1c68.jpg
في البداية، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل.وعلى الفور، رحبت عدة دول بتلك الخطوة، معربة عن أملها في أن يمهد الاتفاق بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل، الطريق لسلام دائم في المنطقة.بدوره، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى سرعة تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.بينما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مثمنة الجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.وشدَّدت المملكة على "ضرورة الالتزام بالاتفاق، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية والعربية، وعودة النازحين إلى مناطقهم".ومن ناحيته، أعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، ترحيب الإمارات بإعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن والأسرى.وأثنى على الجهود التي قامت بها الوسطاء لتحقيق هذا الاتفاق، معربا عن أمله في أن يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يلتزم الطرفان بما تم التوصل إليه من توافقات والتزامات في سبيل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.في وقت وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاتفاق بأنه "يمثل خطوة مهمة لاستقرار المنطقة"، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها للتوصل إلى حل الدولتين بهدف حل القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.وأعرب ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، عن ارتياحه من الاتفاق، موضحا أن الاتفاق جاء بعد أشهر طويلة من الصراع، مشيرا إلى أمنيته بأن يضع وقف إطلاق النار حدا للقتال ويمثل بداية سلام دائم". وشدد على أن بلجيكا مستعدة للمساعدة في جهود تحقيق السلام.وأكد إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، أن "وقف إطلاق النار في غزة لا يمثل سوى بداية لمسار طويل الأمد نحو الاستقرار والسلام في المنطقة"، منوها إلى أن "هذه هي اللحظة المناسبة للتعمق في ما سيحدث بعد ذلك.غير أنه حذر من أن "مجرد وقف إطلاق النار يمكن أن يخلق بسهولة إحساسا بالفراغ، والأمل الذي لم يتحقق، ولن تنتهي المشاكل في غزة. ولن تنتهي الانقسامات. ولن تنتهي الكراهية إذا كان وقف إطلاق النار فقط".ومن جانبه، رحبت نيوزيلندا بالاتفاق نفسه، وأشادت بجهود المشاركين في المفاوضات، مصر وقطر والولايات المتحدة، داعية إلى اتخاذ خطوات جدية نحو حل الدولتين لتحقيق سلام دائم.وتواصلت الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ48 ألف قتيل والـ111 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-القطرية-فرق-تنفيذية-ستبدأ-عملها-صباح-الخميس-لبحث-تفاصيل-الاتفاق-1096822936.html
https://sarabic.ae/20250115/الرئيس-المصري-يعلق-على-التوصل-إلى-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096822385.html
https://sarabic.ae/20250115/مصادر-مطلعة-تكشف-تفاصيل-اتفاق-الهدنة-في-غزة-1096820969.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0f/1096823585_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_4b4ff6774650c3be2100361acf580aa0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

ترحيب دولي واسع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

21:39 GMT 15.01.2025 (تم التحديث: 21:40 GMT 15.01.2025)
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار
فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
لاقى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل، اليوم الأربعاء، ترحيبا كبيرا وواسعا حول العالم.
في البداية، أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل.
القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
الخارجية القطرية: فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح الخميس لبحث تفاصيل الاتفاق
20:19 GMT
وعلى الفور، رحبت عدة دول بتلك الخطوة، معربة عن أملها في أن يمهد الاتفاق بين الحركة الفلسطينية وإسرائيل، الطريق لسلام دائم في المنطقة.
بدوره، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى سرعة تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
بينما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مثمنة الجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن.
وشدَّدت المملكة على "ضرورة الالتزام بالاتفاق، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية والعربية، وعودة النازحين إلى مناطقهم".
ومن ناحيته، أعلن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، ترحيب الإمارات بإعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن والأسرى.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
الرئيس المصري يعلق على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
19:32 GMT
وأثنى على الجهود التي قامت بها الوسطاء لتحقيق هذا الاتفاق، معربا عن أمله في أن يمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يلتزم الطرفان بما تم التوصل إليه من توافقات والتزامات في سبيل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.
في وقت وصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاتفاق بأنه "يمثل خطوة مهمة لاستقرار المنطقة"، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها للتوصل إلى حل الدولتين بهدف حل القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية تحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
وأعرب ألكسندر دي كرو، رئيس وزراء بلجيكا، عن ارتياحه من الاتفاق، موضحا أن الاتفاق جاء بعد أشهر طويلة من الصراع، مشيرا إلى أمنيته بأن يضع وقف إطلاق النار حدا للقتال ويمثل بداية سلام دائم". وشدد على أن بلجيكا مستعدة للمساعدة في جهود تحقيق السلام.
وأكد إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، أن "وقف إطلاق النار في غزة لا يمثل سوى بداية لمسار طويل الأمد نحو الاستقرار والسلام في المنطقة"، منوها إلى أن "هذه هي اللحظة المناسبة للتعمق في ما سيحدث بعد ذلك.
غير أنه حذر من أن "مجرد وقف إطلاق النار يمكن أن يخلق بسهولة إحساسا بالفراغ، والأمل الذي لم يتحقق، ولن تنتهي المشاكل في غزة. ولن تنتهي الانقسامات. ولن تنتهي الكراهية إذا كان وقف إطلاق النار فقط".
ومن جانبه، رحبت نيوزيلندا بالاتفاق نفسه، وأشادت بجهود المشاركين في المفاوضات، مصر وقطر والولايات المتحدة، داعية إلى اتخاذ خطوات جدية نحو حل الدولتين لتحقيق سلام دائم.
مجموعة صور لمشفى كمال عدوان في قطاع غزة، والسيدة ألبينا أبو صفية، زوجة الطبيب المعتقل حسام أبو صفية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
مصادر مطلعة تكشف تفاصيل اتفاق الهدنة في غزة
18:23 GMT
وتواصلت الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ48 ألف قتيل والـ111 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала