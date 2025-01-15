https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-القطرية-فرق-تنفيذية-ستبدأ-عملها-صباح-الخميس-لبحث-تفاصيل-الاتفاق-1096822936.html

الخارجية القطرية: فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح الخميس لبحث تفاصيل الاتفاق

الخارجية القطرية: فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح الخميس لبحث تفاصيل الاتفاق

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن المفاوضات حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ستبدأ... 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T20:19+0000

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وقال الأنصاري: "توصلت أطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء، إلى اتفاق أساسي بشأن وقف إطلاق النار، لكن عمل الوسطاء لا ينتهي عند هذا الحد؛ بل على العكس من ذلك، وستبدأ المفاوضات حول التفاصيل المحددة لهذا الاتفاق وآلية تنفيذه صباح الخميس".وتابع: "الدفع الأخير من إدارتي بايدن وترامب كان له دور كبير في إنجاز الاتفاق، لا يمكن القول إن جهدا معينا هو الذي أسهم بالاتفاق لكنها جهود أطراف عدة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل" يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصابر بوقف العدوان عليه ووضع حد للمجازر الإسرائيلية.الرئيس المصري يعلق على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"حماس" تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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