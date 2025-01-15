https://sarabic.ae/20250115/الخارجية-القطرية-فرق-تنفيذية-ستبدأ-عملها-صباح-الخميس-لبحث-تفاصيل-الاتفاق-1096822936.html
الخارجية القطرية: فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح الخميس لبحث تفاصيل الاتفاق
الخارجية القطرية: فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح الخميس لبحث تفاصيل الاتفاق
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن المفاوضات حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ستبدأ... 15.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال الأنصاري: "توصلت أطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء، إلى اتفاق أساسي بشأن وقف إطلاق النار، لكن عمل الوسطاء لا ينتهي عند هذا الحد؛ بل على العكس من ذلك، وستبدأ المفاوضات حول التفاصيل المحددة لهذا الاتفاق وآلية تنفيذه صباح الخميس".وتابع: "الدفع الأخير من إدارتي بايدن وترامب كان له دور كبير في إنجاز الاتفاق، لا يمكن القول إن جهدا معينا هو الذي أسهم بالاتفاق لكنها جهود أطراف عدة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل" يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.ومن جانبها، أكدت حركة "حماس" أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصابر بوقف العدوان عليه ووضع حد للمجازر الإسرائيلية.الرئيس المصري يعلق على التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"حماس" تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الخارجية القطرية: فرق تنفيذية ستبدأ عملها صباح الخميس لبحث تفاصيل الاتفاق
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأن المفاوضات حول تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية ستبدأ صباح الخميس.
وقال الأنصاري: "توصلت أطراف النزاع، بمساعدة الوسطاء، إلى اتفاق أساسي بشأن وقف إطلاق النار، لكن عمل الوسطاء لا ينتهي عند هذا الحد؛ بل على العكس من ذلك، وستبدأ المفاوضات حول التفاصيل المحددة لهذا الاتفاق وآلية تنفيذه صباح الخميس".
وأضاف: "اتفاق وقف إطلاق النار يهدف إلى سلام مستدام من خلال المفاوضات، ومسار الوساطة سيبدأ مرحلة جديدة مع كل الشركاء لضمان تنفيذ الاتفاق وباقي مراحله".
وتابع: "الدفع الأخير من إدارتي بايدن وترامب كان له دور كبير في إنجاز الاتفاق، لا يمكن القول إن جهدا معينا هو الذي أسهم بالاتفاق لكنها جهود أطراف عدة".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة.
وقال عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".
وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام،
مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل" يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.
ومن جانبها، أكدت حركة "حماس"
أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني الصابر بوقف العدوان عليه ووضع حد للمجازر الإسرائيلية.