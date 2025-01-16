الحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار في غزة "انتصار" لـ"حماس"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
محاولة الهجوم على محطة ضخ "التيار التركي".. إلى أي مدى يهدد أمن الطاقة لدول أوروبا؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
من الملعب
برشلونة يكتسح ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط الغرب تخفيف العقوبات عن سوريا بالمسار السياسي؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
13:29 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: من غير المبرر بقاء الولايات المتحدة في سوريا وسياستها أوجدت داعش
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استعدادات إسرائيلية لانسحاب تدريجي من غزة ، مع استمرار التصعيد في الضفة الغربية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:16 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250116/الحرس-الثوري-الإيراني-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-انتصار-لـحماس-1096828380.html
الحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار في غزة "انتصار" لـ"حماس"
الحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار في غزة "انتصار" لـ"حماس"
سبوتنيك عربي
علق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل بأنه "انتصار" لفلسطين. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T07:37+0000
2025-01-16T07:37+0000
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
إيران
أخبار إيران
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092256116_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_846e8b86b380b53b06f8229043ebd6da.png
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، صباح اليوم الخميس، بأن "الحرس الثوري قد نشر بيانا أكد من خلاله أن الاتفاق يعد هزيمة للكيان الصهيوني ونصرا مبينا وعظيما لفلسطين".وأوضح بيان الحرس الثوري أن "حماس خرجت منتصرة من ميدان المفاوضات بفضل إيمانها وصمود غزة والدعم العالمي، وحماس أرسلت رسالة للعالم بأن مقاومة الشعب الفلسطيني رمز لانتصار الحق على الباطل".وأشار البيان إلى أن "مقاومة الشعب الفلسطيني اليوم، هي رمز ساطع لانتصار الحق على الباطل والدم على السيف"، منوها إلى أن "اليوم، تل أبيب والنظام الغاصب هي التي انحنت لإرادتهم واستسلامهم، وواجهت انهيار صمودها العسكري والاجتماعي، والهجرة العكسية، والإفلاس الاقتصادي، والعزلة السياسية".ولم يكتف بيان الحرس الثوري بذلك، بل أوضح "أن أشهر الجرائم لم تحقق أي إنجاز للنظام الصهيوني، وأن المقاومة حية وقوية وصامدة، وبقيت وستتقدم نحو تحرير المسجد الأقصى والقدس الشريف بمصداقية وسلطة وإيمان أعمق بوعود الله الصادقة".ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني). ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.وتواصلت الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ48 ألف قتيل والـ111 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
https://sarabic.ae/20250116/حماس-لـسبوتنيك-لا-نعول-على-السياسات-الأمريكية-ومطالبنا-منذ-بداية-المفاوضات-تم-تحقيقها-1096827883.html
https://sarabic.ae/20250116/بعد-اتفاق-حماس-تقرير-هل-ينسحب-حزب-الصهيونية-الدينية-من-الائتلاف-الحاكم-في-إسرائيل؟-1096827203.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/1f/1092256116_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_e8fdb9eaae53b04bc3db7e39a552f2f1.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني: وقف إطلاق النار في غزة "انتصار" لـ"حماس"

07:37 GMT 16.01.2025
© Sputnikأرقام حول الرهائن لدى حماس: كم تحرر وكم بقي؟
أرقام حول الرهائن لدى حماس: كم تحرر وكم بقي؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
علق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل بأنه "انتصار" لفلسطين.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، صباح اليوم الخميس، بأن "الحرس الثوري قد نشر بيانا أكد من خلاله أن الاتفاق يعد هزيمة للكيان الصهيوني ونصرا مبينا وعظيما لفلسطين".
حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
"حماس" لـ"سبوتنيك": لا نعول على السياسات الأمريكية ومطالبنا منذ بداية المفاوضات تم تحقيقها
07:00 GMT
وأوضح بيان الحرس الثوري أن "حماس خرجت منتصرة من ميدان المفاوضات بفضل إيمانها وصمود غزة والدعم العالمي، وحماس أرسلت رسالة للعالم بأن مقاومة الشعب الفلسطيني رمز لانتصار الحق على الباطل".
وأشار البيان إلى أن "مقاومة الشعب الفلسطيني اليوم، هي رمز ساطع لانتصار الحق على الباطل والدم على السيف"، منوها إلى أن "اليوم، تل أبيب والنظام الغاصب هي التي انحنت لإرادتهم واستسلامهم، وواجهت انهيار صمودها العسكري والاجتماعي، والهجرة العكسية، والإفلاس الاقتصادي، والعزلة السياسية".
ولم يكتف بيان الحرس الثوري بذلك، بل أوضح "أن أشهر الجرائم لم تحقق أي إنجاز للنظام الصهيوني، وأن المقاومة حية وقوية وصامدة، وبقيت وستتقدم نحو تحرير المسجد الأقصى والقدس الشريف بمصداقية وسلطة وإيمان أعمق بوعود الله الصادقة".
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان.
وذلك مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
بعد اتفاق "حماس".. تقرير: هل ينسحب حزب "الصهيونية الدينية" من الائتلاف الحاكم في إسرائيل؟
06:32 GMT
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
وتواصلت الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ48 ألف قتيل والـ111 ألف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
كما تصاعدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала