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https://sarabic.ae/20250116/حماس-لـسبوتنيك-لا-نعول-على-السياسات-الأمريكية-ومطالبنا-منذ-بداية-المفاوضات-تم-تحقيقها-1096827883.html
"حماس" لـ"سبوتنيك": لا نعول على السياسات الأمريكية ومطالبنا منذ بداية المفاوضات تم تحقيقها
"حماس" لـ"سبوتنيك": لا نعول على السياسات الأمريكية ومطالبنا منذ بداية المفاوضات تم تحقيقها
سبوتنيك عربي
أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" بسام خلف أنّ "المقاومة الفلسطينية قد أثبتت جدارتها في الميدان خلال الفترة الماضية"، موضحًا أنّ "التكلفة لم تقتصر على... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T07:00+0000
2025-01-16T07:00+0000
حصري
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الولايات المتحدة ضغطت على الحكومة الإسرائيلية، حيث مارس الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ضغطًا لإنهاء الحرب".وعلى الرغم من أن خلف اعتبر الموقف الأمريكي ورقة ضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلا أنه شدّد على أنّ "الحركة لا تعول كثيرًا على السياسة الأمريكية، نظرًا للدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الولايات المتحدة لإسرائيل".وأوضح أنّ "حماس" تعتمد على قوة وصمود شبابها في الميدان"، مشيرًا إلى أنّ "العودة للقتال ستكون مؤلمة للغاية لإسرائيل في حال استأنفت التصعيد".وفيما يتعلق بالتطورات في ملف المفاوضات، أشار عضو القيادة السياسية في "حماس" إلى أنّ "بنود الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه تتضمن عدة مراحل".وقال إنه "في المرحلة الأولى سيتم تنفيذ انسحابات من المناطق المأهولة، مع إدخال مساعدات إنسانية، على أن يشمل الاتفاق أيضًا تبادل الأسرى، حيث من المتوقع أن يصل العدد إلى 1650 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 33 أسيرًا إسرائيليًا".وأكد خلف أنّ "هذه المرحلة الأولى ستتضمن فترة 42 يومًا تتوقف فيها العمليات العسكرية، والتي تمثل بداية للهدوء، رغم أنها لا تشمل انسحابًا كاملاً من غزة".وبخصوص انسحابات القوات الإسرائيلية، ذكر ضيف "سبوتنيك" أنّ "الحركة حصلت على ضمانات من الوسطاء بأن يكون الانسحاب النهائي إلى حدود ما قبل السابع من أكتوبر، وهو ما يضمن تنفيذ مطالب الحركة مع نهاية المرحلة الأخيرة من المفاوضات".كما أكد أنّ "المخطط الإسرائيلي للتهجير وفكرة المنطقة العازلة قد فشلا تمامًا، وأن هذه الهزيمة تشكل دليلاً واضحًا على أن مطالب حركة "حماس" منذ بداية المفاوضات قد تم تحقيقها، وهو ما يعكس نجاحًا كبيرًا للمفاوضات في ظل الضغوط التي تواجهها".وحول ما يخص الوحدة الفلسطينية، شدّد خلف على أنها "ضرورية في هذه المرحلة الحرجة"، وأوضح أنّ "حماس" قد سعت لتحقيق هذه الوحدة من خلال تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" بهدف تعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني".وأشار إلى أنه "رغم فتح الحركة الباب للتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المجال، إلا أنها لم تجد تجاوبًا من جانب السلطة في هذا الصدد".
https://sarabic.ae/20250115/حماس-تعلق-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1096821902.html
https://sarabic.ae/20250115/ترحيب-دولي-واسع-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096824664.html
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حصري, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

"حماس" لـ"سبوتنيك": لا نعول على السياسات الأمريكية ومطالبنا منذ بداية المفاوضات تم تحقيقها

07:00 GMT 16.01.2025
© AP Photo / Khalil Hamraحماس
حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
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حصري
أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" بسام خلف أنّ "المقاومة الفلسطينية قد أثبتت جدارتها في الميدان خلال الفترة الماضية"، موضحًا أنّ "التكلفة لم تقتصر على الفلسطينيين فقط، بل طالت أيضًا الجانب الإسرائيلي".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "الولايات المتحدة ضغطت على الحكومة الإسرائيلية، حيث مارس الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، ضغطًا لإنهاء الحرب".
وعلى الرغم من أن خلف اعتبر الموقف الأمريكي ورقة ضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلا أنه شدّد على أنّ "الحركة لا تعول كثيرًا على السياسة الأمريكية، نظرًا للدعم المستمر الذي تقدمه إدارة الولايات المتحدة لإسرائيل".
وأوضح أنّ "حماس" تعتمد على قوة وصمود شبابها في الميدان"، مشيرًا إلى أنّ "العودة للقتال ستكون مؤلمة للغاية لإسرائيل في حال استأنفت التصعيد".
عين الحلوة تشيع سامر الحاج وسط غضب واستنكار... حماس تتوعد بالرد على الاغتيال الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
"حماس" تعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 19:18 GMT
وفيما يتعلق بالتطورات في ملف المفاوضات، أشار عضو القيادة السياسية في "حماس" إلى أنّ "بنود الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه تتضمن عدة مراحل".
وقال إنه "في المرحلة الأولى سيتم تنفيذ انسحابات من المناطق المأهولة، مع إدخال مساعدات إنسانية، على أن يشمل الاتفاق أيضًا تبادل الأسرى، حيث من المتوقع أن يصل العدد إلى 1650 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 33 أسيرًا إسرائيليًا".
وأكد خلف أنّ "هذه المرحلة الأولى ستتضمن فترة 42 يومًا تتوقف فيها العمليات العسكرية، والتي تمثل بداية للهدوء، رغم أنها لا تشمل انسحابًا كاملاً من غزة".
وبخصوص انسحابات القوات الإسرائيلية، ذكر ضيف "سبوتنيك" أنّ "الحركة حصلت على ضمانات من الوسطاء بأن يكون الانسحاب النهائي إلى حدود ما قبل السابع من أكتوبر، وهو ما يضمن تنفيذ مطالب الحركة مع نهاية المرحلة الأخيرة من المفاوضات".
فلسطينيو غزة يحتفلون بوقف إطلاق النار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
ترحيب دولي واسع باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
أمس, 21:39 GMT
كما أكد أنّ "المخطط الإسرائيلي للتهجير وفكرة المنطقة العازلة قد فشلا تمامًا، وأن هذه الهزيمة تشكل دليلاً واضحًا على أن مطالب حركة "حماس" منذ بداية المفاوضات قد تم تحقيقها، وهو ما يعكس نجاحًا كبيرًا للمفاوضات في ظل الضغوط التي تواجهها".
وحول ما يخص الوحدة الفلسطينية، شدّد خلف على أنها "ضرورية في هذه المرحلة الحرجة"، وأوضح أنّ "حماس" قد سعت لتحقيق هذه الوحدة من خلال تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" بهدف تعزيز اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أنه "رغم فتح الحركة الباب للتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية في هذا المجال، إلا أنها لم تجد تجاوبًا من جانب السلطة في هذا الصدد".
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